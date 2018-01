Oprah Winfrey: "Fins ara no s'ha escoltat les dones que explicaven la veritat als homes al poder. Ha arribat l'hora"

Oprah Winfrey ha rebut aquest dilluns el premi honorífic Cecil B. De Mille als Globus d'Or i ha pronunciat un d'aquells discursos que fan posar tothom dempeus i eclipsen la resta de la gala, com el de Meryl Streep de l'any passat. La presentadora de televisió, que va ser homenatjada pel seu paper com a actriu i productora en títols com 'El color porpra', 'Selma' o 'El majordom', va centrar el discurs en qüestions de raça, de gènere i de la lluita per la igualtat.

Winfrey va explicar la història de Recy Taylor, una dona que va ser violada per sis homes blancs i va lluitar perquè es fes justícia durant l'època en què al sud dels Estats Units seguien vigents les lleis de segregació racial. Taylor va morir fa 10 dies sense veure el seu cas resolt. "Durant massa temps no s'ha escoltat les dones que s'atrevien a explicar la veritat als homes al poder", ha dit Winfrey. "Però ara és el moment. Ha arribat l'hora".

També va recordar l'impacte que, de petita, va produir-li veure per televisió com l'actor negre Sidney Poitier guanyava l'Oscar. "No havia vist mai un home negre fos homenatjat així. (...) Per descomptat, ara hi ha alguna nena que veu com jo soc la primera dona negra que guanya aquest premi. I és un honor i un privilegi compartir la nit amb elles".

El discurs de Winfrey va acabar entre aplaudiments i plors d'alguns dels assistents: "He entrevistat molta gent que ha patit moltíssim a la vida. El que tenen en comú és mantenir viva l'esperança d'un món millor. Vull que totes les nenes que veuen això sàpiguen que tenim un nou dia davant nostre. I quan es faci de dia serà gràcies a dones magnífiques, moltes de les quals són en aquesta sala. I homes que van lluitar plegats per convertir-se en líders i arribar al moment en què ja no haguem de dir mai més #MeToo".