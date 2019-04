Oriol Paulo torna a triomfar a la Xina amb el seu nou 'thriller'

El cinema català torna a triomfar a la Xina. 'Durante la tormenta', el nou film del cineasta barceloní Oriol Paulo, va ser la tercera pel·lícula més vista al país el cap de setmana passat, després de l'èxit que va aconseguir amb 'Contratiempo' l'any 2016. 'Durante la tormenta' va quedar per darrere de 'Dumbo', la van veure 1,5 milions d'espectadors i va recaptar durant el primer cap de setmana 2,62 milions d'euros.

'Durante la tormenta' tanca en certa manera una trilogia que Paulo va iniciar amb 'El cuerpo' (2012) i 'Contratiempo' (2016), i que reuneixen els trets característics de l'autor: misteri, personatges obligats a actuar a contrarellotge i la necessitat que l'espectador s'involucri en la trama des del primer minut.

"Hem arrancat superbé i no puc dir cap altra cosa que estic encantat", ha comentat el director per telèfon a l'agència Efe. Paulo (Barcelona, 1975) ha dedicat un llarg esforç de promoció a la Xina, on ha visitat nou ciutats, inclosos tres dies a Pequín, i ha assistit a 48 projeccions. El director també ha revelat que la setmana que ve anunciarà una col·laboració per fer una sèrie.

Després de l'èxit de 'Contratiempo' –que va recaptar més de 26 milions d'euros a taquilla–, la Xina va obrir la porta des de la fase de guió al film de Paulo, que va viatjar-hi a l'octubre per "ensenyar-los la cinta i que es quedessin tranquils", comenta. El gegant asiàtic és un país molt protector amb les audiències i cedeix poques llicències d'exhibició. Paulo creu que el seu triomf es deu al fet que les seves pel·lícules "conviden sempre a ser molt actiu a l'hora de veure-les i això els encanta".

'Contratiempo' va recaptar 3,67 milions d'euros a a Espanya, però 'Durante la tormenta' es va quedar en 779.520 euros i 123.778 espectadors, una dada força inferior en comparació al tret de sortida a la Xina. Malgrat tot, cal tenir en compte que la Xina té 1.300 milions d'habitants i que el cinema és una mica més barat que a Espanya. 'Durante la tormenta' va arribar a les pantalles de l'Estat al novembre, i totes dues es poden veure a Netflix.