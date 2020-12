El Parlament es conjura per arribar al 2% del pressupost dedicat a la cultura el 2026

El Parlament ha aprovat aquest dilluns una proposta de resolució que defensa que "en el termini de quatre exercicis econòmics caldrà que el pressupost de cultura assoleixi el 2% del pressupost que aprovi aquesta cambra". Actualment la Generalitat hi destina el 0,8%. La proposta ha sigut aprovada per tots els grups en la comissió de Cultura, que s'ha reunit aquest dilluns. La iniciativa indica que en cada un dels exercicis econòmics a partir del 2022 caldria incrementar anualment el pressupost destinat a cultura en el 0,33% sobre el total de pressupost aprovat, entenent que el pressupost del 2021 haurà d'arribar a anivellar-se al 1% del pressupost que aprovi la cambra.

La proposta també entén la cultura com "un bé essencial per al desenvolupament humà personal i col·lectiu" i reconeix "la necessitat de declarar els drets culturals de la ciutadania, d'acord amb els tractats internacionals, amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat universal de la ciutadania a la cultura".



Així mateix, el Parlament constata que, en el cas de pròrroga pressupostària o pròrrogues pressupostàries, l'any en què s'aprovi el pressupost hauria d'incorporar els compromisos de l'acumulat dels anys prorrogats.



La plataforma Actua Cultura ha reaccionat a la resolució aprovada al Parlament. Creu que s'ha d'arribar al 3% en "un màxim" de tres anys i que el primer any cal arribar al 50% del total de l'increment.