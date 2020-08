'Proyecto Power': Els superpoders són una droga a l'últim film d’acció de Netflix

'Proyecto Power'

(2,5 estrelles)

Direcció: Henry Joost i Ariel Schulman. Guió: Mattson Tomlin. 111 min. Estats Units (2020). Amb Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt i Dominique Fishback. Disponible a Netflix a partir del 14 d'agost

Els directors de Proyecto Power insisteixen molt en el fet que aquesta no és una pel·lícula de superherois, però els seus personatges semblen no fer-los gaire cas. La majoria fa un ús abusiu d’unes pastilles que donen increïbles poders momentanis a qui les consumeix, des d’immunitat als impactes de bala fins a la capacitat de fer servir els propis ossos com a armes esmolades. Si en temps de Stan Lee i Chris Claremont els posseïdors d’habilitats extraordinàries eren condemnats a la marginalitat i la incomprensió, ara tothom vol sentir-se mutant durant uns minuts.

Això porta de corcoll la policia de Nova Orleans, i molt especialment l’agent que encarna Joseph Gordon-Levitt, que ha de perseguir un foraster que pot tenir informació sobre aquesta droga novíssima (Jamie Foxx, fent una exhibició de coolness a mastegots) i alhora desconfia de les forces governamentals que han arribat teòricament per restablir l’ordre: “Tothom recorda què va passar l'últim cop que vam deixar que uns homes de negre agafessin el control de la ciutat”, diu el protagonista al seu cap, en referència a la gestió de la catàstrofe del Katrina. Però Proyecto Power dilueix l’esperit contestatari en unes formes que no tenen prou caràcter per ser veritablement rebels, permetent-se una única audàcia formal en tot el metratge: la decisió de deixar en segon pla la confusió d’una baralla èpica per centrar-se en l’espectacular agonia d’un únic i gairebé anònim personatge.