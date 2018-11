Sabor de Gràcia estrenen el videoclip de 'Yo soy la rumba'

El viatge de Sabor de Gràcia a Hongria per actuar al Festival Budapest Ritmo el 5 d'octubre subministra les imatges del videoclip de 'Yo soy la rumba', una de les cançons incloses al doble CD 'Sabor a Peret', editat per DiscMedi. La formació liderada per Sicus Carbonell interpreta la cançó de Peret acostant la rumba a la salsa i respectant l'esperit de celebració de la peça original, tot un manifest a favor de la rumba. El videoclip combina imatges de Peret amb les de l'estada de Sabor de Gràcia a Budapest.

'Sabor a Peret' és un homenatge al rei de la rumba en què Sabor de Gràcia inclou les col·laboracions d'Estrella Morente, Moncho, Oscar D'León, Los del Río, Kitflus, Diego Amador, Nicolás Reyes i Tonino Baliardo dels Gipsy Kings, Pau Donés, Jerry Medina, Cathy Claret, Amistades Peligrosas, Siempre Así, Lucrecia, Paco Ortega, Samé Rey, La Pegatina, Los Banis, Dani Pubill, Gospelsons, Joshua Marcell, Txell Sust i Wichy Camacho.