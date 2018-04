Els museus funcionen amb normalitat tot i la vaga

Treballadors d'una desena de museus de Barcelona havien anunciat que avui dimarts penjarien el cartell de "tancat" o veuran alterada la seva activitat en la jornada de vaga convocada per les seccions sindicals de Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT). La mesura afecta l'empresa MagmaCultura –que gestiona el Museu Picasso, el MACBA i el CCCB-, i Ciut’art, que porta el Museu del Disseny, l'Arxiu Històric de Barcelona, la Fundació Tàpies, el Museu de la Música, la Fundació Miró i el recinte de la Fabra i Coats de Sant Andreu. En un comunicat, els vaguistes denuncien la "imposició de serveis de seguretat abusius", que consideren "una restricció del dret de vaga d'una dimensió i gravetat inaudites", motiu pel qual mantenen les aturades per a aquest 3 d'abril.

Segons l'Ajuntament de Barcelona, la vaga no està afectant el funcionament dels museus. Tots, a excepció del Museu Picasso, on hi ha un piquet, han obert les portes ja sigui per serveis mínims o per no seguiment. El Comissionat de Cultura del consistori barceloní, Joan Subirats, ha assegurat que l'Ajuntament de Barcelona farà de mediador entre els treballadors i les empreses per arribar a un acord.

La tercera jornada de vaga, prevista per dijous, 5 d'abril, i que seria el tret de sortida d'una vaga indefinida, ha quedat posposada, com a mínim, fins al 12 d'abril.

SUT denuncia que Ciut'art i MagmaCultura mantenen diferents escales salarials i de jornada segons cada museu, utilitzen sistemàticament la contractació fraudulenta, imposen acords d'hores complementàries abusius que impedeixen la consolidació de les jornades i utilitzen sistemàticament categories per sota de les funcions reals desenvolupades.

Aquesta és la tercera convocatòria de vaga dels museus barcelonins. Les anteriors protestes van ser al juny i l'agost de l'any passat.