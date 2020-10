'She dies tomorrow': una apocalipsi patètica

'She dies tomorrow'

(3 estrellas)

Direcció i guió: Amy Seimetz. 86 min. Estats Units (2020). Amb Kate Lyn Sheil, Jane Adams i Kentucker Audley. Estrena als cinemes

El cinema ens ha acostumat a la idea d’una apocalipsi hiperbòlica, en consonància amb el relat bíblic de la fi dels temps, però aquests mesos de confinament hem comprovat que, en realitat, l’hecatombe ens agafarà comprant paper de vàter o mirant la tele. No ens enganyem: si alguna cosa defineix l’ésser humà és la capacitat de sorprendre en qüestió de patetisme i sota aquesta idea bascula She dies tomorrow, el segon llargmetratge de l’actriu i cineasta Amy Seimetz, premi del jurat jove de l’últim Festival de Sitges.

She dies tomorrow parla, bàsicament, d’una xarxa de gent que sent que es morirà l’endemà: tot arrenca amb l’Amy, angoixada i estirada al terra de casa seva, quan truca la Jane i li explica tot plegat. Així comença l’expansió vírica d’una angoixa existencial que, en lloc d’alliberar els sentiments més nobles de qui la pateix, provoca una mena de paràlisi, una estranyesa en bucle que ofega les víctimes. La premissa de Seimetz és brillant i aclaparadora, però la manera com resol totes les idees que té el cap, sincerament, està molt lluny de ser el millor que pot oferir. De tan insulsos, els diàlegs són problemàtics i Seimetz no aconsegueix solucionar el dilema de mostrar o no mostrar aquesta força negativa que sotmet els protagonistes. Un detall que redimeix la irregular proposta: el cameo inquietant del cineasta James Benning.