La Simfònica de Sant Cugat bufa 30 espelmes mirant al futur

" La clemenza di Tito al Liceu! Nosaltres la vam fer molt abans, el 1991 al Palau de la Música Catalana en versió concert." Josep Ferré, director titular de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat mostra orgullós la fotografia d'aquest concert que apareix en un dels panells que tracen una història llarga i plena d'èxits: la dels 30 anys d'aquesta formació santcugatenca. Són uns quants panells que es poden veure al vestíbul del Teatre Auditori de Sant Cugat i que destaquen alguns dels 700 concerts que ha realitzat l'orquestra durant aquestes tres dècades. "Sempre hem fet una programació l'alt nivell, i la prova és que tenim un públic fidel que omple les 900 places del teatre a cada espectacle". Segons Ferré, l'evolució d'una orquestra en general és la mateixa que ha experimentat la de Sant Cugat, que ha passat de 20 músics als 60 actuals. El mateix Ferré donarà una conferència (dimarts 31 de març) per parlar d'aquesta evolució.

Dins la temporada d'aniversari destaca l'estrena, el 24 abril, de Carpe diem, que Salvador Brotons ha dedicat a l'Orquestra, i dins el Cicle de Cambra també es recuperarà la primera composició que els van dedicar, la Suite per a flauta, fagot, celesta i orquestra de J. Carbonell (4 d'abril). Altres plats forts seran el concert que protagonitzarà Albert Guinovart amb el Concert per a piano i orquestra núm. 1 de Brahms amb la batuta d'Edmon Colomer (14 de febrer). "És una orquestra que respira il·lusió, vida, projecte", ha dit avui el director durant la presentació de la temporada. "Sant Cugat té un tresor: l'orquestra", ha defensat. Colomer també dirigirà el Concert per a piano i orquestra de Txaikovski amb Cristina Casale al piano (23 d'octubre). Altres directors que desfilaran pel Teatre Auditori de Sant Cugat, seu de l'Orquestra, seran Michal Nesterovicz, Marc Moncusí i Brotons, que a banda de dirigir l'estrena de Carpe Diem també marcarà el tempo en el tradicional concert de Valsos i danses al desembre. Pel que fa a l'Any Beethoven, Sant Cugat s'hi suma amb dos concerts, un en format de cambra el 10 d'octubre i un simfònic: Novena, el 27 de novembre. "Dissenyem la programació pensant en el públic perquè per a nosaltres és bàsic que quedin contents", comenta Ferré. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat és una formació privada que té un pressupost anual de mig milió d'euros. "Tenim un petita subvenció de 17.000 euros i la resta prové de la societat civil, dels mecenes i de les entrades que venem. Intentem no dependre de les subvencions, però és una lluita constant", assegura Ferré.

"Quan mires enrere fa molta impressió", diu Toni Rocosa, clarinetista de la formació i un dels pocs músics que van participar en el projecte ja des dels seus inicis. "És molt difícil tirar endavant una orquestra així i que tingui continuïtat", afegeix. Segons Rocosa, no només ha evolucionat la formació, sinó també el país, durant aquestes tres dècades: "Ara hi ha molta gent que es dedica a la música i el nivell ha pujat molt".

L'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha destacat la feina de cohesió social" que duu a terme l'Orquestra ja que "porta el nom de la ciutat arreu i al darrere hi ha molts anys de lluita". "L'Orquestra no para, estem pensant sempre projectes per anar endavant", ha afirmat Flora Punto, presidenta de la Fundació Música Simfònica i de Cambra. Per celebrar l'aniversari, també es publicarà un conte que "mostrarà l'orquestra vinculada amb Sant Cugat a través dels ulls d'una nena", ha explicat Punto. El conte és de Daniel Romaní i les il·lustracions de Marta Balaguer.