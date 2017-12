El Síndic investiga si la reclamació de l'IVA de les subvencions culturals per part d'Hisenda és irregular

El Síndic de Greuges ha obert una investigació d'ofici per esbrinar si el ministeri d'Hisenda està actuant de manera irregular amb les reclamacions de l'IVA de les subvencions culturals a empreses, institucions i entitats. De moment, Hisenda ha reclamat el retorn de l'IVA de les subvencions al Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, el festival Temporada Alta, el MNAC, el Macba i el CCCB. Les reclamacions es remunten, en algun cas, fins al 2012.

El Síndic vol demanar informació sobre la interpretació que s'està fent de la llei de l'IVA per part d'Hisenda, ja que "hi ha contradiccions entre la lectura que se'n fa abans i després del 9 de novembre", afirma en un comunicat. El 9 de novembre es va aprovar una modificació de la llei que estableix que, a partir d'aleshores, les subvencions de cultura no estan subjectes a IVA. El Síndic estableix que, malgrat aquesta modificació, "Hisenda està atorgant un tractament diferent a les subvencions anteriors a la data d'entrada en vigor" de la nova interpretació.

La investigació del Síndic també analitzarà els criteris de calendari seguits a l'hora d'enviar les reclamacions i estudiarà si s'ha buscat esgotar al màxim el temps abans d'enviar els requeriments per obtenir més ingressos en concepte d'interessos. Així mateix, es demanarà informació sobre l'abast territorial d'aquesta problemàtica per determinar si les reclamacions només afecten empreses, entitats i institucions catalanes.