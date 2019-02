Suspeses les funcions del TNC, el Lliure, la Beckett i el Tantarantana per la vaga d'avui

La vaga general d'aquest dijous, convocada per protestar contra l'empresonament, l'exili i el judici dels presos polítics, ha obligat a suspendre les funcions dels principals teatres catalans. El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha cancel·lat les representacions de 'La gallina dels ous d'or', prevista per a avui al migdia, i també les funcions d'aquesta nit de 'La bona persona de Sezuan' i 'Afanys d'amor perduts'. El Teatre Lliure també ha anul·lat la funció de 'Davant la jubilació' arran del seguiment de la vaga per part d'alguns dels seus treballadors. Un altre dels teatres que ho ha fet és la Biblioteca de Catalunya, que avui no representarà 'La reina de la bellesa de Lenane'.

En paral·lel, algunes sales han anunciat que s'adhereixen a la vaga general i, per tant, que cessen la seva activitat durant tot el dia. És el cas de la Sala Beckett, que ha suspès la representació d''El chico de la última fila', i el Tantarantana, que ha cancel·lat 'Arma de construcción masiva'. També s'hi han sumat El Maldà, que avui no representarà 'Les dones sàvies', i la sala Fènix. La resta de centres i equipaments culturals catalans han obert amb normalitat, tot i que alguns ho han fet amb serveis mínims.