Tatxo Benet compra l'obra de Santiago Sierra sobre els presos polítics

Tatxo Benet ha comprat per 80.000 euros més impostos l'obra 'Presos polítics a l'Espanya contemporània', de Santiago Sierra, segons ha pogut saber l'ARA. L'obra va ser retirada aquest dimecres d'Arco per la galeria d'Helga de Alvear després que el president d'Ifema la considerés poc adient en un cas flagrant de censura. Tanmateix, De Alvear no ha tingut cap problema per vendre-la, i l'ha adquirit el periodista i empresari Tatxo Benet, soci del grup Mediapro.

'Presos polítics a l'Espanya contemporània' ha provocat una tempesta política: el PP i el PSOE n'han avalat la retirada, i Podem, Ciutadans i els partits independentistes l'han criticat i alguns han opinat que suposa un atac inadmissible a la llibertat d'expressió.