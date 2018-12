Totes les nominacions dels premis Gaudí 2019

'Entre dos aguas', 'Viaje al cuarto de una madre' i 'El fotógrafo de Mauthausen' lideren les nominacions dels premis Gaudí amb un triple empat a nou candidatures. La gala se celebrarà el 27 de gener al Palau de Congressos de Catalunya i serà presentada per primer cop pel Mag Lari.

'Formentera Lady', de Pau Durà

'Jean-François i el sentit de la vida', de Sergi Portabella

'Les distàncies', d'Elena Trapé

'Yo la busco', de Sara Gutiérrez Galve

2. Millor pel·lícula en llengua no catalana

'El fotógrafo de Mauthausen', de Mar Targarona

'Entre dos aguas', d'Isaki Lacuesta

'Petra', de Jaime Rosales

'Viaje al cuarto de una madre', de Celia Rico

3. Millor direcció

Celia Rico, per 'Viaje al cuarto de una madre'

Elena Trapé, per 'Les distàncies'

Isaki Lacuesta, per 'Entre dos aguas'

Jaime Rosales, per 'Petra'

4. Millor guió

Celia Rico, per 'Viaje al cuarto de una madre'

Clara Roquet, Jaime Rosales i Michel Gaztambide, per 'Petra'

Elena Trapé, Josan Hatero i Miguel Ibáñez Monroy, per 'Les distàncies'

Fran Araújo, Isa Campo i Isaki Lacuesta, per 'Entre dos aguas'

5. Millor protagonista femenina

Alexandra Jiménez, per 'Les distàncies'

Bárbara Lennie, per 'Petra'

Carme Elías, per 'Quién te cantará'

Lola Dueñas, per 'Viaje al cuarto de una madre'

6. Millor protagonista masculí

Àlex Brendemühl, per 'Petra'

Israel Gómez Romero, per 'Entre dos aguas'

Mario Casas, per 'El fotógrafo de Mauthausen'

Sergi López, per 'La vida lliure'

7. Millor direcció de producció

Aitor Martos, per 'Entre dos aguas'

Edmon Roch i Toni Novella, per 'Yucatán'

Eduard Vallès i Hanga Kurucz, per 'El fotógrafo de Mauthausen'

Josep Amorós, per 'Viaje al cuarto de una madre'

8. Millor actriu secundària

Anna Castillo, per 'Viaje al cuarto de una madre'

Clara Segura, per 'Durante la tormenta'

Maria Ribera, per 'Les distàncies'

Marisa Paredes, per 'Petra'

9. Millor actor secundari

Alain Hernández, per 'El fotógrafo de Mauthausen'

Eduard Fernández, per 'Todos lo saben'

Miki Esparbé, per 'Les distàncies'

Oriol Pla, per 'Petra'

10. Millor muntatge

Ana Pfaff, per 'Con el viento'

Bernat Vilaplana, per 'Jurassic World: El reino caído'

Liana Artigal, per 'Les 'disàncies'

Sergi Dies, per 'Entre dos aguas'

11. Millor fotografia

Edu Grau, per 'Quién te cantará'

Diego Dussuel, per 'Entre dos aguas'

Hélène Louvart, per 'Petra'

Óscar Faura, per 'Jurassic World: El reino caído'

12. Millor direcció artística

Balter Gallart, per 'Superlópez'

Laia Ateca, per 'Quién te cantará'

Mireia Carles, per 'Viaje al cuarto de una madre'

Rosa Ros, per 'El fotógrafo de Mauthausen'

13. Millor música original

Diego Navarro, per 'El fotógrafo de Mauthausen'

Gerard Pastor, per 'Jean-François i el sentit de la vida'

Josep Sanou, per 'Petitet'

Kiko Veneno i Raül Refree, per 'Entre dos aguas'

14. Millor vestuari

Alberto Valcárcel i Cristina Rodríguez, per 'Superlópez'

Clara Bilbao, per 'La sombra de la ley'

Mercè Paloma, per 'El fotógrafo de Mauthausen'

Vinyet Escobar, per 'Viaje al cuarto de una madre'

15. Millor so

Oriol Tarragó, per 'Jurassic World: El reino caído'

Albert Manera i Amanda Villavieja, per 'Viaje al cuarto de una madre'

Alejandro Castillo i Amanda Villavieja, per 'Entre dos aguas'

Marc Orts, Oriol Tarragó i Sergio Bürmann, per 'Superlópez'

16. Millors efectes visuals

Àlex Villagrasa i Lluís Rivera, per 'Durante la tormenta'

Félix Bergés i Lluís Rivera, per 'La sombra de la ley'

Jordi San Agustín, per 'El fotógrafo de Mauthausen'

Laura Pedro, Lluís Rivera i Ricard Barriga, per 'Superlópez'

17. Millor maquillatge i perruqueria

Caitlin Acheson i Jesús Martos, per 'Blackwood'

Caitlin Acheson i Jesús Martos, per 'El fotógrafo de Mauthausen'

Jesús Martos i Montse Sanfeliu, per 'Superlópez'

Noe Montes i Raquel Fidalgo, per 'La sombra de la ley'

18. Millor pel·lícula d’animació

'Black is beltza', de Fermin Muguruza

'Memòries d'un home en pijama', de Carlos Fernández de Vigo

19. Millor pel·lícula documental

'Comandant Arian', d'Alba Sotorra

'I hate New York', de Gustavo Sánchez

'Petitet', de Carles Bosch

'Trinta lumes', de Diana Toucedo

20. Millor pel·lícula europea

'Call me by your name', de Luca Guadagnino

'Caras y lugares', d'Agnès Varda i JR

'Cold war', de Pawel Pawlikowski

'El hilo invisible', de Paul Thomas Anderson

21. Millor curtmetratge

'La última virgen', de Bàrbara Farré

'Primer estrat', de Ventura Durall

'Silencio por favor', de Carlos Villafaina

'Tomorrow', d'Andrew Tarbet

22. Millor pel·lícula per a televisió

'El nom', de Joel Joan

'De la ley a la ley', de Sílvia Quer

'Vida privada', de Sílvia Munt

'Vilafranca', de Lluís Maria Güell