Valtonyc és a Flandes esperant la citació de la justícia belga

260x366 Valtonyc diumenge a Gant (Bèlgica) / VALTONYC/TWITTER Valtonyc diumenge a Gant (Bèlgica) / VALTONYC/TWITTER

Un mes després que l’Audiència Nacional emetés una euroordre contra Valtonyc, el raper mallorquí encara espera que la justícia belga el convoqui. Segons ha pogut saber l’ARA, la fiscalia belga que té en mans l’ordre europea de detenció contra Valtonyc i que citarà Josep Miquel Arenas perquè es presenti davant el jutge és la de Flandes Oriental, que té la seu principal a la ciutat de Gant i també delegacions a Dendermonde i Oudenaarde. El seu advocat, Gonzalo Boye, ja fa dies que va avançar que el cantant es presentaria “davant les autoritats locals del país on es troba quan sigui citat”.

L’equip d’advocats de Valtonyc fa setmanes que es va posar en contacte amb la Fiscalia de Flandes Oriental, poc després que el mallorquí decidís marxar de l’estat espanyol per evitar entrar a la presó. Des de la seva arribada a Bèlgica, Valtonyc ha donat molt poques pistes d’on és per recomanació expressa dels seus advocats, que li han demanat que no es deixi veure almenys fins que no hagi comparegut davant el jutge.

Diumenge, però, va penjar una foto a Twitter en què es pot reconèixer –tot i que té una part pixelada– el centre de Gant. A la foto, el raper està al costat d’una familiar al canal que travessa la ciutat, als populars molls de Graslei i Korenlei. “Avui faria un mes que dormiria a la presó, però gràcies a l’organització popular i la solidaritat he pogut abraçar la meva família”, diu el tuit que acompanya la foto.

Citació aquesta setmana

Valtonyc encara escriu una cosa més, que revela que la seva compareixença es produirà aviat: “Prest tendreu notícies”. Fonts de l’entorn del cantant asseguren que la citació es produiria aquesta mateixa setmana, però la justícia belga no confirma aquesta dada. “És confidencial”, asseguren des de la Fiscalia de Flandes Oriental. Altres fonts de l’entorn de Valtonyc apunten que encara estan esperant la confirmació de la citació.

El mallorquí va rebre aquest cap de setmana la visita de la seva família a Bèlgica i fa pocs dies també va rebre l’escalf de les cantants d’origen gallec que acompanyen Valtonyc en el videoclip que va fer públic la setmana passada en què versiona el clàssic italià 'Bella ciao', un himne antifeixista. Les gallegues, residents a Bèlgica i components del grup de folk Ialma, van aprofitar la trobada amb Valtonyc per portar-li truita de patates. “Va ser molt emotiu i va estar molt agraït”, expliquen fonts que van presenciar la reunió.

Condemnat per les cançons

Valtonyc no ha revelat on és però el videoclip es va filmar amb una productora belga i amb músics i residents a Bèlgica. Ara la fiscalia de Flandes Oriental confirma també que està gestionant l’euroodre contra el mallorquí, condemnat a tres anys i mig de presó per injúries al rei, amenaces i enaltiment del terrorisme per les lletres de les seves cançons.

La justícia belga haurà de decidir si extradeix a Espanya el cantant o si rebutja l’euroordre. El procés pot durar tres mesos i serà el jutge belga qui decideixi si, mentre pren una decisió, Valtonyc queda en llibertat –probablement sense poder sortir de Bèlgica– o ha d’entrar a la presó.