Vilallonga proposarà alternatives al Procicat per evitar el tancament cultural

El Departament de Cultura proposarà alternatives al Procicat "per evitar el cessament de l’activitat cultural en les àrees territorials afectades pel rebrot de la pandèmia"; és a dir, els municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Segrià, on el jutge ha ratificat la decisió del govern de prohibir activitats culturals. “Acompanyarem el sector tot i les dificultats de la nova situació, com hem fet des de l’inici de la pandèmia, per superar les conseqüències de la crisi sanitària”, diu la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que també recorda que “la cultura catalana ha fet els deures en aquesta crisi”. De fet, el departament va treballar en l'elaboració de catorze plans sectorials de represa aprovats pel Procicat.

Segons Vilallonga, “tota aquesta feina conjunta, feta pel Departament per al sector cultural i amb el sector cultural, reclama un tractament just, que és més necessari que mai en aquest moment en què el primer que cal perseguir és la salut de les persones”.