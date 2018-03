Warner portarà al cinema la saga de còmics 'El Quart Món' de Jack Kirby

Una de les sagues més mítiques del còmic de superherois saltarà a la gran pantalla. Warner ha anunciat aquest divendres que adaptarà al cinema el cicle 'El Quart Món' que Jack Kirby va escriure i dibuixar durant els anys 70 quan va deixar Marvel per treballar a l'editorial rival, DC Comics. En plenitud creativa, Kirby va escriure i dibuixar quatre sèries alhora creant de zero una història ambiciosa i fantàstica sobre una nova generació de déus enfrontats al totpoderós Darkseid, encarnació del mal absolut.

'The New Gods', el títol d'una de les sèries, serà també el de la pel·lícula anunciada per Warner, que dirigirà Ava Duvernay, la responsable de 'Selma' i la recent 'Un pliegue en el tiempo'. Duvernay ha estat la primera dona negra que ha dirigit un film de més de 100 milions de dòlars i serà la segona directora d'un film de l'univers cinematogràfic de DC després que Patty Jenkins firmés la primera entrega de 'Wonder Woman'.