El XXIII Saló del Manga tanca la seva edició més multitudinària

El XXIII Saló del Manga de Barcelona ha tancat aquest diumenge al vespre la seva edició més multitudinària amb una assistència de més de 148.000 persones, 6.000 més que l'any passat. La directora del certamen, Meritxell Puig, ha destacat que enguany han aconseguit més "fluïdesa i menys cues, els visitants han pogut visitar més còmodament el recinte i han pogut participar en molts més tallers".



Puig ha assenyalat que "l'edició d'enguany ha suposat un gran repte i esforç per part de FICOMIC en ser un Saló del Manga que ha tingut una durada de cinc dies". "Hem tingut tant mangakes de primera fila com responsables de sèries d'anime d'èxit i professionals relacionats amb la cultura popular japonesa", ha destacat.



Aniversaris

Aquesta edició del Saló del Manga de Barcelona ha celebrat dos aniversaris destacats. Un d'ells han sigut els 100 anys de l'anime, que ha comptat amb les projeccions de grans clàssics i amb la presència de Masao Maruyama, un dels protagonistes dels últims 50 anys de l'animació japonesa.



L'altra gran efemèride han sigut els 25 anys de l'edició de la sèrie blanca de 'Bola de Drac', amb la presència dels editors que en van aconseguir la publicació a Espanya i dels responsables actuals de les edicions del manga i l'anime protagonitzats per Son Goku. Els seguidors de 'Bola de Drac Super' han pogut conèixer el director de la primera part, Masatoshi Chioka, i el productor Hiroyuki Sakuraga. També hem tingut la presencia de Yasuhiro Irie, director d'animació i representant del consell de la Japanese Animation Creators Association (JAniCA).



A banda de les últimes novetats de manga i anime, els milers de persones que han passat pel certamen han pogut descobrir a fons propostes com 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' als 1.500 metres quadrats de l'espai de Nintendo. També han pogut tastar la millor cuina al Taller de Gastronomia Japonesa, espai en què l'arròs de Deltebre ha tingut un protagonisme especial, amb productes derivats com el sake elaborat a partir d'aquest producte d'alta qualitat. I també han pogut gaudir de la cuina amb 300 anys d'història dels cuiners del restaurant japonès Ikinariya, amb Kazushige Ikinari al capdavant.

Robots terapèutics

Els altres grans protagonistes del Saló del Manga de Barcelona han sigut els robots, amb els quals els visitants han pogut interactuar a la Zona d'Exhibició de Robots. El robot terapèutic Nuka ha sigut un dels més destacats, acompanyat del doctor Takanori Shibata, de l'Institut Nacional de Ciència i Tecnologia Industrial Avançada del Japó, que ha explicat les perspectives de futur i les funcions dels robots a la societat actual. Mazinger Z ha sigut un altre dels robots més destacats, amb una exposició dedicada a ell i la presència d'Alfredo Garrido García, cantant de la versió espanyola de la mítica sèrie de televisió dels 70.