Xavi Vidal i Jaime Stinus, una societat artística lliure

Xavi Vidal (Sabadell, 1963) i Jaime Stinus (Sant Sebastià, 1953) tenien un afer pendent. “Potser fa vint anys que en parlem”, diu Vidal sobre una societat que per fi ha quedat plasmada en el disc Canvis (Clandestinus Music-Satélite K, 2018). “Era el moment de treballar amb ell i d’ensenyar el que hem fet plegats”, afegeix Stinus. Un ve d’un passat amb La Gran Aventura, una de les bandes pioneres del rock català, i d’un camí posterior en solitari lligat al rock d’autor. Stinus acumula un bagatge inabastable sobretot com a productor: de Radio Futura a Loquillo, entre molts altres. Comparteixen referents com David Bowie, Psychedelic Furs o David Sylvian, i ara s’han posat d’acord per tirar endavant un projecte especial que presenten avui en directe a La [2] de l’Apolo (20.30 h). “Hem tingut una llibertat total per fer el que volíem, sense cap condicionament ni financer ni artístic. És la primera vegada a la meva vida que ho he fet”, diu Stinus.

Canvis, que inclou col·laboracions de Dani Nel·lo, Sílvia Comes, Shuarma i Bikimel, entre d’altres, és el fruit d’un diàleg entre “un músic que viu de la música” (Stinus) i un músic que viu d’una altra cosa per poder fer la seva música (Vidal). “I sort que és així, perquè si volgués viure de la música potser hauria d’ensenyar la cigala a les televisions o fer una cosa molt comercial”, diu Vidal.

Aquesta llibertat no el porta cap a un narcisisme experimental, sinó cap a un rock de lírica elaborada sobre “l’actualitat des d’una perspectiva social”. Això sí, amb certa sofisticació metafòrica i les habituals referències a la cosmogonia grega que fa servir Vidal en tots els seus treballs. “A Canvis parlem dels canvis que estem vivint en aquest país, però no des d’un punt de vista polític, o d’un color polític, sinó d’un canvi general. Hi ha coses que ja no es poden permetre; la gent jove ho té molt clar. Aquí la metàfora té el sentit de canvi, d’obrir una porta”, explica Vidal.