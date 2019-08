Llars preconstruïdes: la casa a punt en quatre mesos

Més que una nova manera de viure, optar per triar una casa, adaptar-la a les necessitats i als gustos de cadascú, i que en quatre mesos estigui a punt per ser habitada, és una manera d’estalviar temps, costos i maldecaps. De fet, no hi ha més diferències que les normals entre un habitatge i un altre en la manera de viure a les cases preconstruïdes que ofereix l’empresa catalana Smartliving. Ha quedat enrere l’època en què es va fer una mala pràctica amb les edificacions prefabricades. Potser per això Xavier Claramunt, fundador de Smartliving i director d’innovació de la companyia, prefereix parlar de cases preconstruïdes, perquè és als seus tallers de Vic on, durant tres mesos, es fa tot el procés de fabricació de l’habitatge alhora que es prepara el terreny en el qual, en quatre setmanes, la casa queda muntada i preparada perquè els propietaris hi posin els mobles i els llençols.

L’arquitectura d’aquestes cases -avui no parlem d’una, sinó de moltes- tampoc difereix de la resta d’habitatges més enllà de les diferències que hi pot haver entre una unifamiliar i les seves veïnes. Les llars Smart, que així les anomenen els de Smartliving, tenen un disseny sobri i molt contemporani. L’empresa compta amb una trentena d’arquitectes que ideen uns 400 models en sèries de 12 cases de distintes formes i dimensions que no només poden satisfer les necessitats de cada client, sinó que també ofereixen nombroses possibilitats de personalitzar-les per adaptar-les a les particularitats de cadascú i també, i sobretot, de cada terreny. I és que la parcel·la de què disposa el client, com en qualsevol projecte arquitectònic, sempre mana, i mana molt.

“Les llars Smart estan pensades per a una vida molt mediterrània des d’una visió actual de l’arquitectura. Si tenim en compte que gairebé el 50% de la casa és de vidre, la sensació que produeix és la de viure dins una gran porxada”, assegura Claramunt. Estan construïdes amb formigó i tenen mòduls de dimensions calculades al mil·límetre per a la fabricació i, sobretot, per al transport que estan oberts a dues bandes, al davant i al darrere, mentre que els laterals són tancats. Així, aquestes cases destaquen per la transparència de les dues façanes principals, una qualitat que multiplica la sensació d’espai per a l’interior i també afavoreix la relació directa amb la natura. El fet d’endarrerir les vidrieres genera porxos, terrasses i balconades, i sobretot crea un espai d’ombra que contribueix a matisar l’entrada de les radiacions solars.

De coberta plana o inclinada a una o dues aigües; extremadament apaïsades, cúbiques o verticals en combinacions que organitzen els mòduls en planta baixa i planta primera; aïllades o agrupades capritxosament per mòduls, les llars Smart tenen gairebé infinites possibilitats de combinació.

Amb la combinació de no més d’una cinquantena de peces prefabricades, les opcions per al muntatge es multipliquen enormement, segons les preferències del client i els condicionants del lloc. També a l’interior aquestes cases ofereixen múltiples possibilitats. Al no tenir envans a dintre, la distribució dels espais és una elecció dels propietaris per al seu confort.

“No estem tan lluny de l’arquitectura. De fet, nosaltres en venim, de l’arquitectura. Vam néixer com a resposta a una necessitat en l’època de crisi, una resposta no només per a la gent que tenia un terreny i hi volia una casa de qualitat a un cost baix, sinó també com a sortida a la crisi que vivíem els arquitectes”, apunta Xavier Claramunt. Amb un cost mitjà de 1.300 euros el m 2, comptant el projecte personalitzat, la preconstrucció als tallers de Vic, la preparació del terreny, el muntatge de la casa al lloc (cercant la millor ubicació dins el terreny), la distribució dels interiors, la il·luminació, la climatització i, entre d’altres, tots els permisos, excepte la llicència d’obra, es pot gaudir d’una llar Smart, la que més agradi, a punt i amb les claus, en només quatre mesos.