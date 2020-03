El centenari de l'Orquestra Pau Casals reivindica el compromís musical del mestre

La Fundació Pau Casals encapçala, juntament amb el departament de Cultura de la Generalitat, l'organització del centenari de l'Orquestra Pau Casals. Un dels principals objectius de la commemoració, en paraules de Jordi Pardo, director general de la fundació, és "reivindicar i donar valor a la seva dimensió de músic total, a banda de ser un virtuós del violoncel".

L'any 1919, de tornada a Nova York, Pau Casals va crear l'Orquestra Pau Casals (OPC) a Barcelona. El 13 d'octubre del 1920 es va celebrar al Palau de la Música el primer concert. Amb els anys, Strauss, Stravinsky, Falla, Prokófiev, Webern i Bartók van venir a Barcelona a dirigir l'orquestra. "La ciutat va ser aleshores referència a nivell simfònic", comenta Pardo. Com que no va trobar suport de les institucions, Casals la va crear de forma privada. "No volia que l'orquestra fes diners pel món, sinó que es quedés a Barcelona, i també va actuar a altres poblacions, com ara Reus o Figueres". Pardo subratlla l'objectiu de Casals: "Volia que la gent d'aquí gaudís de la música perquè creia que era un element d'emancipació social". De fet, l'orquestra està unida a l'Associació Obrera de Concerts que va arribar a tenir més de tres mil socis. En poc menys de deu anys d'activitat va tenir més de 300.000 espectadors. L'Orquestra es va haver de dissoldre amb l'esclat la Guerra Civil Espanyola.

El programa d'actes engega l'1 d'abril amb Diàlegs amb música al CCCB amb la participació, entre d'altres, del mestre Josep Pons. "Servirà per donar valor al llegat social i d'excel·lència artística del projecte", exposa Pardo. Els dies 6 i 7 de maig segueixen unes jornades d'estudi entorn de l'Orquestra Pau Casals a l'IEC i al Museu de la Música de Barcelona, en què es repassaran les relacions entre l'OPC i l'OBC. El 17 de juny es farà un acte-concert al CaixaForum per explicar els tres concerts programats a la Sala Pau Casals de L'Auditori el mes de juny i que comptaran amb la presència de la Camerata de Salzburg, The Orchestra of the Age of Enlightenment i l'Orchestre de Paris. "No volem que el centenari siguin només concerts sinó també un autèntic homenatge, i per això comptarem amb la vídua de Pau Casals que vindrà de Washington, ella mateixa una especialista". El preu de les entrades de platea serà de 49 euros. "Volem que gent que no ha posat mai els peus a L'Auditori s'animi en aquesta ocasió i respon a la voluntat de Casals, que tenia un ferm compromís musical amb les persones".

651x366 Pau Casals dirigint un assaig del Pessebre a la seu de les Nacions Unides, 1963. / Vytas Valaitis. Fons Pau Casals Pau Casals dirigint un assaig del Pessebre a la seu de les Nacions Unides, 1963. / Vytas Valaitis. Fons Pau Casals

El 10 de juliol arribarà un altre dels plats forts amb un concert a l'aire lliure a la ciutat natal de Casals, el Vendrell, amb l'Orquestra Simfònica Camera Musicae, formada per 55 músics i que dirigirà Jordi Mora. Al Vendrell, que acull el Museu Pau Casals, se celebrarà a partir de l'11 de juliol el 40è Festival Internacional de Música Pau Casals. No hi podia faltar el Palau de la Música, on Camera Musicae oferirà el 13 d'octubre un repertori de Schumann i Mozart amb Pau Codina al violoncel. "Aquest és el dia en què celebrarem veritablement el centenari, ja que serà el mateix dia i espai", sosté Pardo.

Pel que fa a L'Auditori, el seu director artístic, Robert Brufau, ha explicat els dos concerts que l'OBC –hereva d'aquella OPC– dedica a l'efemèride: sobresurt el debut del Quartet Casals com a solistes de l'OBC. Interpretaran l' Absolute Jest de John Adams i un quartet de corda de Beethoven. "Casals era un gran amant de l’autor de Bonn i també farem la Pastoral, una partitura molt estimada per Casals", ha explicat Brufau. L'OBC protagonitzarà, a més, una gira el 2021 amb obres com ara La vida es sueño, de Joan Manén, que l'OPC va estrenar en el seu moment. El Gran Teatre del Liceu farà, el 5 de març del 2021, un homenatge amb un programa dirigit per Pons amb obres de Stravinsky.

En l'apartat d'exposicions, se'n podrà veure una al Museu Pau Casals i al Museu de la Música que servirà per repassar la història de l'orquestra i el que va passar després de la dissolució de l'OPC. La mostra també traça el seu recorregut, en el qual la dimensió com a director va ser-hi present fins al final. Una altra exposició recordarà la relació entre Pau Casals i el Palau de la Música, on es podrà veure a partir de l'octubre. Aquest mateix mes, i amb un acord amb Enciclopèdia Catalana, es presentarà una biografia històrica de Pau Casals, signada per Josep Maria Figueres, professor de la UB, que compta amb una introducció de Marta Casals.

El centenari compta amb un comitè d'honor internacional integrat per noms com Simon Rattle, Zubin Mehta, Jordi Savall i Murray Perahia. A través del programa Música i exili, dirigit per Lluís Puig, també s'han organitzat diversos concerts a Bèlgica, Anglaterra i Alemanya. Un altre dels projectes d'aquesta commemoració, a la qual s'han sumat moltes altres entitats musicals del país com l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica Voces, és la producció d'un documental divulgatiu al voltant de la figura de Casals que està "en fase inicial", segons ha advertit Pardo. Un altre front obert és la digitalització de 46.000 cartes que estan al fons Casals. "Són de personalitats de tota mena perquè el mestre va construir una xarxa de relacions internacionals", diu el director de la Fundació. A més, s'estan recuperant arxius sonors: "No volen que sigui una celebració d'un any, sinó que quedi un patrimoni".