La Mulan més empoderada s’aboca a l'èpica i la fantasia

'Mulan'

3 estrelles

Direcció: Niki Caro. Guió: Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin i Lauren Hynek. 115 minuts. Estats Units, Canadà i Hong Kong (2020). Amb Liu Yifei, Donnie Yen, Gong Li i Jet Li. Estrena a Disney+ el 4 de setembre

D’entre l’actual allau de versions en acció real de clàssics Disney, Mulan, que s’estrena directament a la plataforma Disney+, destaca per la seva voluntat de transcendir el mimetisme més carrincló. I és que, mentre que el film d’animació del 1998 desplegava un traç minimalista, evocant l’exercici de cal·ligrafia, la nova Mulan aposta per l’exuberància i l’èpica del wuxia, el gènere fílmic que va popularitzar a Occident Tigre i drac, amb els seus guerrers voladors, el simbolisme colorista i un espiritualisme de caire zen. De fet, la màgia del Chi que es veu obligada a amagar la Mulan per la seva condició de dona –i que la converteix en un personatge semblant a l’Elsa de Frozen– connecta directament amb la idea de la Força de l’univers Star Wars, ara en mans, justament, de Disney.

No resulta descabellat veure en la Mulan del 2020 un precís exercici d’estratègia politicofinancera: una producció de Hollywood que celebra la grandesa de la Xina imperial (el gran mercat per conquerir) tot demostrant que els valors tradicionals poden conviure amb l’empoderament femení. Un projecte de forta càrrega ideològica que arriba a bon port gràcies a un eficient guió –escrit per vuit mans nord-americanes i pensat per al públic jove-adult– i a la tasca de grans intèrprets del cinema xinès com Jet Li i la sempre memorable Gong Li, que encarna una bruixa que reclama, des de ja, un lloc al panteó de Disney.