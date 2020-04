Ai Weiwei, Milos Forman i Jaume Plensa, protagonistes de l'edició online de DocsBarcelona

El DocsBarcelona segueix el camí marcat pel D'A i, davant la incertesa provocada per l'epidèmia de covid-19, també aposta per traslladar a la plataforma Filmin la programació de la seva 23a edició, que tindrà lloc del 19 al 31 de maig. "Hem volgut protegir el festival i la seva cita anual, hem volgut protegir l’equip que hi treballa i les obres dels valents cineastes", afirma en el comunicat del festival el seu director, Joan González.

Aquesta "edició excepcional" durarà dos dies més dels inicialment previstos i tindrà un dels seus plats forts en l'estrena de Vivos, el nou treball de l'artista i activista polític xinès Ai Weiwei, que ara posa el focus en la corrupció estructural de Mèxic a través de la història dels més de quaranta estudiants que el 2014 van ser atacats per la policia i van desaparèixer. Una altra estrena destacada del DocsBarcelona serà Forman vs. Forman, que aborda la figura del director txec Milos Forman, un dels pocs directors del bloc soviètic que van creuar el Teló d'Acer i van fer carrera amb èxit a Hollywood, on va dirigir Algú va volar sobre el niu del cucut, Amadeus i L'escàndol de Larry Flint. I Bruno Ganz és el gran reclam de Winter jorney, un dels últims treballs que va fer l'actor suís abans de morir, que entrelliga ficció i documental per revelar l'existència de la Lliga Cultural Jueva, una entitat que sorprenentment va gaudir de la protecció de Goebbels.

Jaume Plensa és un altre dels noms propis d'aquesta edició. L'artista protagonitza ¿Puedes oírme?, de Pedro Ballesteros, una reflexió sobre la carrera de Plensa i la seva personalitat artística que explora les obres que ha creat arreu del món. L'apartat de documentals nacionals també inclou una peça sobre el músic Pascal Comelade, Constel·lació Comelade, de Luis Ortas, que dibuixa la seva inabastable galàxia creativa a través d'entrevistes amb Comelade i fragments de les seves actuacions. En el cas del virtuós pianista argentí Martín Perino, el documental Solo no només captura la seva genialitat creativa, sinó la seva lluita constant contra la malaltia mental que pateix des de fa quatre anys.

Dones i indústria

En una edició amb un 55% de pel·lícules dirigides per dones, destaquen perfils femenins tan potents com el d' Adovacate, sobre l'advocada israeliana Lea Tsemel, especialitzada en presoners polítics palestins, i el retrat que ofereix Overseas de les dones filipines que marxen a l'estranger per treballar de mainaderes. Un altre personatge singular és la Veera, protagonista de The magic life of V, que supera els seus traumes familiars adoptant el seu avatar V per participar en jocs de rol en viu.

L'edició online del DocsBarcelona també oferirà activitats de caràcter més professional com ara xerrades sobre l'impacte de l'epidèmia de covid-19 en la indústria audiovisual, taules rodones sobre els prejudicis inconscients de gènere que es filtren en la mirada dels directors i una classe magistral del muntador danès Niels Pagh Andersen, que firma el muntatge de dues pel·lícules del festival ( Vivos i Songs of repression) i ha treballat en films tan premiats com The act of killing. I tot i el format online, el festival mantindrà el seu estratègic mercat de finançament i desenvolupament de projectes amb sessions de pitching amb 40 finançadors de plataformes i televisions internacionals.