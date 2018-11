La Moncloa avança en l’exhumació de Franco: en un mes volen tenir llesta la feina administrativa

El consell de ministres ha acordat aquest dijous continuar amb el procediment per a l’exhumació de Francisco Franco, després de concloure el termini d’al·legacions a la primera fase, que desplegava el decret convalidat pel Congrés.

En aquest sentit, el govern espanyol, a través de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, remetrà a l’Ajuntament de San Lorenzo del Escorial el projecte d’exhumació del cadàver del dictador del Valle de los Caídos, pertanyent a aquest municipi. A partir d’ara caldran un seguit d’informes, com un de la conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, que haurà d’emetre una resolució no vinculant en el termini d’un mes. Aleshores s’obrirà una fase d’al·legacions de 10 dies i “es conclourà el procediment”, ha explicat la portaveu de l’executiu, Isabel Celaá.

D’aquesta manera a final d’any haurà conclòs, previsiblement la fase administrativa per a l’exhumació del cadàver de Franco, però tal i com va admetre el president espanyol, Pedro Sánchez, dimecres, les modificacions necessàries en la llei de memòria històrica per impedir que la inhumació del cadàver es faci a l’Almudena, al centre de Madrid, podrien dur el procediment a l’any que ve.

En concret, el govern espanyol vol actuar en dos àmbits: d’una banda prohibir per llei la inhumació del dictador en un lloc públic i de l’altre endurir les sancions als actes d’enaltiment del franquisme, arribant fins i tot a clausurar recintes on es permetin aquestes actituds.