Llibres perquè infants i adolescents puguin escapar-se del confinament a través de la literatura

El confinament té atrapats infants i adolescents. Quan falten pocs dies perquè puguin sortir, de manera limitada i en algunes franges horàries, us proposem vint llibres per creuar tot tipus de fronteres, físiques i anímiques. Llibres per jugar amb les lletres i les paraules, per aprendre a mirar d'una altra manera, per qüestionar-se tot el que ens han explicat fins ara o simplement per viure aventures trepidants.

Poesia i contes

'Juego de letras'. Antonio Rubio amb il·lustracions d’Óscar Villán (Kalandraka). A partir d’1 any.

Un llibre per començar a jugar amb les lletres i les rimes. Apte perquè els infants el manipulin i toquin sense perill que s’esmicoli perquè les pàgines són de cartró prim, té com a protagonista una eruga que puja i baixa per les lletres de l’abecedari. Cada lletra va acompanyada d’una il·lustració i una rima que s’amaguen sota una solapa.

'Poemes, contes i altres textos per llegir rient'. Vanesa Amat, M. Carme Bernal, Isabel Muntañá. Amb il·lustracions de Morad Abselam (Eumo). Totes les edats.

Les paraules poden ser molt juganeres i, fins i tot, poden fer riure. Aquesta és la proposta de les autores, expertes en literatura infantil i juvenil, que ja van editar Plouen poemes! El llibre combina creacions d’autors actuals amb textos de la cultura popular.

'La noieta daurada i altres contes'. Mercè Rodoreda amb il·lustracions d’Albert Asensio (La Galera). Totes les edats.

Publicats originalment al diari La Publicitat i la revista Moments entre el 1935 i el 1937, aquests contes van ser escrits en anys terriblement convulsos però són increïblement innovadors. Hi ha fades, bruixes o sirenes però també poetes pobres o rodamons com el protagonista d’ El rodacamins. En aquest conte un home que ha voltat per tot el món, i a qui els infants tenen por, s'atura davant d'un nen petit que, en comptes de fugir, para l'orella perquè li expliqui coses "del món d'allà". Magnífic el conte de la truita que s'escapa de casa els marquesos per anar amb el poeta.

'Els contes de la fantasia'. Gianni Rodari amb la traducció de David Nel·lo (Estrella Polar). A partir de 9 anys.

Enguany se celebra el centenari del naixement de Rodari i són moltes les editorials que publiquen alguns dels seus contes. Poden haver passat dècades però Rodari continua sent un extraordinari company de viatge perquè fa somriure i ajuda a qüestionar-se moltes coses. Als seus contes hi trobarem gats que s’uneixin per manifestar-se o una flor que s’atreveixi a néixer al pol Nord.

'Contes de riure per anar a dormir'. Anna Manso amb il·lustracions de Mercè Canals (Cruïlla). A partir de 3 anys.

Un llibre perquè la lectura d’abans d’anar a dormir faci riure, tant als progenitors que llegeixin els contes del llibre en veu alta com als fills. Hi ha pares bojos pel running, un pirata obsessionat pel pernil, una bruixa mandrosa, uns campions mundials de globus de xiclet i molts personatges més i situacions esbojarrades.

Llibres de viatges

'El bot del Dr. Bombard'. Oriol Canosa amb il·lustracions de Jordi Sunyer (Babulinka Books). A partir de 6 anys.

Amb aquest confinament ve molt de gust perdre's en la immensitat del mar. El llibre té un atractiu afegit: està inspirat en una història real. Alain Bombard era un metge d’un petit poble de pescadors que estava cansat de veure com els nàufrags morien perquè no tenien els coneixements i la sang freda necessaris. I un dia, l’any 1952, va llançar-se a l’Atlàntic en un bot pneumàtic i es va convertir en nàufrag voluntari. Balenes, núvols de peixos voladors, taurons ferotges, tempestes, calma, silenci, pintes fetes amb espines de peixos... i una pregunta a l’aire: naufragar pot ser una oportunitat?

'El viatge meravellós d’en Nils Holgersson per Suècia'. Selma Lagerlöf amb traducció de Lluís Solanes (Adesiara). Totes les edats.

El Nils és transformat en un follet pel seu mal comportament però el càstig és també una oportunitat. És endut per les oques salvatges en la seva migració cap a les terres dels lapons, al nord de Suècia. Descobreix paratges increïbles però també una pila de llegendes i les petites històries de molta gent. L’autora va ser la primera dona que va rebre el premi Nobel de literatura, l’any 1909, i la primera que va entrar a l’Acadèmia Sueca.

'Pirates a la mar de gel'. Frida Nilsson amb traducció d'Elena Martí (El jardí secret de Viena). A partir de 10 anys.

La Siri és una nena de deu anys que viu plàcidament en una illa remota de la mar de Gel amb el seu pare, que fa de pescador, i la Miki, la seva germana petita, fins que el ferotge pirata Capblanc captura la Miki per fer-la treballar a la seva mina de diamants. Molts altres nens viuen explotats per Capblanc però ningú s’ha atrevit mai a fer-li front fins que arriba la Siri. L'heroïna recorrerà llocs inhòspits i coneixerà illes remotes i personatges singulars en la seva aventura.

Llibres subversius

'Ningú com jo (autobiografia d’un tirà)'. Ignacio Chao amb traducció de Xavier Pàmies i il·lustracions d’Eva Sánchez (Kalandraka). Totes les edats.

“Jo, que pertanyo a una estirp pobra, vulgar, acostumada a viure amb el cap baix, soc ara l’elegit”, diu el protagonista. És ficció però amb grans dosis de realitat. Presenta, a través de la figura d’un porc, un tirà que repassa la seva trajectòria vital. El seu llenguatge és presumptuós, és egòlatra i no té cap mena d’empatia cap als seus súbdits.

'Allumette'. Tomi Ungerer amb traducció de Carlos Mayor (Kalandraka). A partir de 6 anys.

Allumette és un àlbum del 1974 que ha estat reeditat fa poc per Kalandraka. Es tracta d’una versió més moderna i reivindicativa de La venedora de llumins d'Andersen. La nena pateix la cobdícia, indiferència i mal cor dels rics, però quan invoca el cel per no morir sense conèixer el gust del bon menjar, comença a caure una pluja, no només d’aliments, sinó de tota mena d’objectes. Allumette decideix regalar-los i s’acaba organitzant una mena d’ONG.

'L'ànima perduda'. Olga Tokarczuk amb traducció de Xavier Farré i il·lustracions de Joanna Concejo (Thule). Totes les edats.

La premi Nobel polonesa explica la història d’un home que sempre va atrafegat i a qui, a poc a poc, se li va esborrant l’existència. Arriba un punt en què ni tan sols sap el seu nom. El metge li diu que ha perdut l’ànima i que si la vol recuperar ha de buscar-se un lloc tranquil. El llibre convida a la reflexió filosòfica i és admirable la feina de la il·lustradora Joanna Concejo, que imagina l’ànima com una nena que va traient el cap.

'La increïble història de... La gran fuga de l’avi'. David Walliams amb traducció de Ricard Gil Giner (Montena). A partir de 8 anys.

Una història molt tendra sobre la relació entre un avi i el seu net amb la ironia i el sentit de l’humor de Walliams. Durant la Segona Guerra Mundial, l'avi d'en Jack havia estat un gran pilot d'avió. Ara però se li obliden les coses i els pares del Jack el fan anar a una residència que detesta. Tanmateix ni l’avi i el net es queden amb els braços plegats i ordeixen una fuga. El llibre s’acosta amb gran delicadesa a l’Alzheimer però el millor és com estan de prop estan avi i net.

'Que no t'expliquin contes!'. Natza Farré amb il·lustracions de Gala Pont (Amsterdam). Totes les edats.

Una nova mirada als contes clàssics. En aquesta versió, Farré i Pont fan viatjar la Caputxeta Vermella i una lectora curiosa a les històries de la Ventafocs, la rateta que escombrava l’escaleta o Hansel i Gretel perquè s’adonin que el que sempre s’ha explicat no és del tot cert.

Llibres per jugar i per ments curioses

'Minillibres per a nadons'. Janet i Allan Ahlberg (Flamboyant). A partir de 0 anys.

Els Minillibres es van publicar per primera vegada a Anglaterra el 1982 i, gairebé quaranta anys després, Flamboyant ha decidit traduir-los per primera vegada. Es tracta d’un cofret amb nou volums de petites històries. Cada llibre descriu conceptes nominals i verbals propers a la vida quotidiana dels més petits.

'Descobrim l’arquitectura'. Berta Bardí i Milà amb traducció de Susana Tornero i il·lustracions d'Eduard Altarriba (Editorial Joventut). A partir de 9 anys.

Per a ments curioses que volen saber més coses sobre els edificis que ens envolten i que s’han construït arreu del món. Des de les cabanyes de fang de la història antiga fins als imponents edificis actuals.

'El vermell mola'. Lucia Zamolo amb traducció d’Anna Soler Horta (Takatuka). A partir de 10 anys.

L’objectiu de l’autora és ajudar a entendre el fenomen de la menstruació sobretot per als que no l’han viscut encara o no la viuran mai. El llibre està redactat com si fos un diari personal i recórrer els estats emocionals i físics del síndrome premenstrual fustigant prejudicis i supersticions.

Aprendre a estimar la diferència

'Migrants'. Issa Watanabe (Libros del Zorro Rojo). A partir de 6 anys.

L’autora va quedar impactada per uns infants dormint en un camp de refugiats i va començar a dibuixar. No li fan falta les paraules. Watanabe acosta els més petits als milions de refugiats que intenten trobar un lloc segur per viure utilitzant les figures d’animals.

'Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'Univers'. Benjamin Alire Sáenz amb traducció de Maria Climent (L’Altra Tribu). A partir d’11 anys.

Aristòtil té quinze anys, és introvertit i està sempre enfadat amb el món. En Dante és un setciències. Quan es coneixen sembla que no tinguin gaires coses en comú però aniran descobrint que els uneix una amistat molt especial que els ajudarà a perdre la por. El llibre situa la història als anys vuitanta i parla de la diversitat sexual però sobretot de la llibertat, que, al capdavall, a vegades és una elecció individual.

'La noia ocell'. Sandy Stark-McGinnis amb traducció de Xavier Pàmies (Blackie Books). A partir d’11 anys.

La protagonista d’aquest llibre només té onze anys però ja ha viscut en moltes cases d’acollida i es nega a fer amics perquè sent que no encaixa enlloc. Li agraden molt els ocells, al llarg del llibre va demostrant els seus coneixements, i admira l’aviadora Amelia Earhart. Està convençuda que de les cicatrius que té a l’esquena en sortiran ales. Un gran llibre sobre la capacitat de resiliència.

'La memòria de l’arbre'. Tina Vallès (Anagrama). A partir de 10 anys.

Premiat i traduït a altres idiomes, el llibre de Tina Vallès narra la història del Jan, un nen de deu anys, a punt de fer-ne 11, que viu amb els seus pares i els avis. L’avi comença a oblidar-se de les coses, i el gran talent de Vallès és donar veu al Jan, que comença a fer-se moltes preguntes. No és gens fàcil posar-se en la pell d’un infant que intenta entendre el món adult, però l’autora ho fa sense que tot plegat soni artificiós.

'La crònica d’Iu Eskar'. David Nel·lo (Edebé). A partir de 9 anys.

Guanyador del premi Edebé, explica la història d’una família d’escarabats que han d’abandonar casa seva i viure en un hotel. La convivència, però, no serà gens fàcil. David Nel·lo convida a reflexionar sobre el racisme, què vol dir el territori o l’absurda lluita entre iguals.

Llibres de misteri i aventures

'El primer cas'. Ulf Nilsson amb traducció d’Elena Martí i Segarra (Viena). A partir de 10 anys.

Una novel·la de misteri que no es limita a la intriga sinó que a través de les relacions d’un veterà detectiu gripau i una ratolina que s’estrena en l’ofici parla de la importància de comptar amb els altres i descobreix també alguns mètodes de deducció.

'La veu de les ombres'. Frances Hardinge amb traducció de Xavier Pàmies (Bambú). A partir de 14 anys.

Aquesta és una història de misteri, intriga, acció i girs inesperats, que té lloc a l’Anglaterra que està en guerra durant el segle XVII. Un llibre amb un cert punt gòtic i que atrapa amb les aventures de la seva protagonista, una noia que pot percebre l’esperit dels morts.