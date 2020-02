Una manera òptima d'aprendre les primeres paraules en català i anglès

'El meu primer llibre d'animals' i 'Un món màgic per descobrir. Els vehicles' són dos llibres de Magali Clavelet perquè nens i nenes aprenguin les seves primeres paraules de manera amena en situacions i entorns quotidians. Cada nova paraula se situa en el seu context per facilitar-ne l'aprenentatge. Amb l'ajuda d’un adult, els més petits de casa podran descobrir nombroses paraules en català i en anglès. Els llibres han estat editats per Editorial Base.

Per adquirir la promoció hauràs de presentar al quiosc el cupó situat a la part inferior de la contraportada del diari, disponible només els dies de venda (el 15 i 16 de febrer). Cada volum té un preu de 14,90 euros.