Mor el filòsof i intel·lectual francès Bernard Stiegler

El filòsof francès Bernard Stiegler (Villebon-sur-Yvette, 1 d'abril del 1952 – 6 d'agost del 2020) ha mort aquest dijous als 68 anys. Stiegler era director de l' Institut de Recherche et Innovation del Centre Georges Pompidou de París i professor a la Université de Technologie de Compiègne. Al llarg de la seva trajectòria va estudiar i escriure sobre la relació de l'home amb la tecnologia, que ell plantejava com un remei i alhora com un perill. Entre els seus llibres destaca La technique et le temps, en què exposa com internet i el seu màrqueting fan que els usuaris siguin incapaços de limitar el consum.

El 2005 el filòsof va crear el grup de reflexió Ars Industrialis, en què incitava a renovar la manera de pensar al voltant de la tecnologia i, en particular, dels algoritmes. Un any després es va convertir en el director de l'Institut de Recherche et Innovation del Centre Georges Pompidou. En aquesta institució, el filòsof va aprofundir en les mutacions de les pràctiques culturals arran de l'impacte de la tecnologia, com també les seves conseqüències socials.

Stiegler defensava que l'eix del capitalisme de consum ha sigut el poder psíquic i que el màrqueting és el motor d'un sistema focalitzat en el consum massiu de la ciutadania. Com explica el filòsof Josep Ramoneda en aquest article, Stiegler deia que el màrqueting estimula els mecanismes psíquics adequats per generar la pulsió compulsiva que porta a comprar una cosa darrere l'altra. El pensador argumentava que la política es basa en evitar la destrucció del capitalisme mitjançant la uniformització dels comportaments i dels estils de vida. Segons Stiegler, tot plegat s'oposava a la singularitat dels individus i de les cultures gràcies a l'expansió de la tecnologia i l'americanització del món.

Stiegler va publicar més de 100 articles filosòfics i va ser director de programes del Collège International de Philosophie, director de la Unité de Recherche de Connaissances i director general adjunt de l'Institut National de l'Audiovisuel. El filòsof havia visitat en diverses ocasions el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, on havia impartit conferències al voltant de les humanitats i els estudis digitals. La directora del CCCB, Judith Carrera, ha lamentat la mort del pensador a través de Twitter. "Trobarem a faltar la seva mirada crítica sobre la tecnologia", ha escrit Carrera.

Au revoir à Bernard Stiegler, cher ami du @cececebe. Son regard critique sur la technologie nous manquera. Nos pensées vont à ses proches et à nos collègues de l’Institut de la Recherche et de l’Innovarion du @CentrePompidou. https://t.co/Pj94vkTTO0 — Judit Carrera (@juditcarrera) August 7, 2020

Stiegler havia de participar a finals d'agost al festival Agir Pour le Vivant, que tindrà lloc a la ciutat francesa d'Arles, on havia d'impartir una conferència sobre la relació entre l'home i la natura.