L'Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya llança la 12a edició dels seus premis

El termini per presentar-se a la 12a edició dels guardons de l' Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC) arriba a la fase final: va arrencar just abans que comencés l'estat d'alarma i finalitza el dia 12 de juny a les 13 h. Hi poden participar estudiants i arquitectes de fins a 40 anys i, com a novetat, l'edició d'enguany posa l'accent en l'accessibilitat, els drets laborals i la sostenibilitat amb un guardó especial. Els premis de l'AJAC van néixer el 1996 i se celebren biennalment. L'any després de concedir-se es dediquen a la difusió dels guanyadors mitjançant la publicació de totes les propostes premiades i una exposició itinerant. Precisament també estan oberts fins a la mateixa data els concursos per dissenyar l'exposició i la publicació.

El guardó consta d'onze categories: Obra nova i rehabilitació, Urbanisme i paisatge, Obra executada i no executada, Processos participatius, Reforma interior, Disseny de producte, Arquitectura efímera, Projectes de final de carrera, Difusió i divulgació de l'arquitectura i Investigació i/o teoria de l'arquitectura.

Els jurats estan formats per professionals nacionals i internacionals reconeguts, i els guanyadors es publicaran durant el mes de juny.