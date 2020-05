La revista 'Núvol' amb totes les novetats literàries de la primavera, amb l'ARA

260x366 La portada de la revista / ARA La portada de la revista / ARA

El número especial de primavera de la revista Núvol posa el focus en totes les novetats literàries que ompliran les prestatgeries a mesura que les llibreries es vagin desconfinant. En un moment en què la lectura ha guanyat pes, la revista reuneix articles sobre tots aquells llibres que no han pogut tenir el protagonisme habitual durant la diada de Sant Jordi, que es va haver de suspendre per la crisi sanitària del coronavirus. La revista es pot aconseguir amb l'ARA del 30 de maig al 7 de juny.

La publicació repassa alguns dels èxits literaris dels últims mesos, com la novel·la Boulder d'Eva Baltasar i el debut Cavalcarem tota la nit de Carlota Gurt, que va ser guardonada amb el premi Mercè Rodoreda. També dedica un espai a parlar de Reis del món, de Sebastià Alzamora, i El teu gust, d'Isabel-Clara Simó. La revista se centra en les novetats d'assaig dels últims mesos i inclou un article de Joan Burdeus sobre La nació en portada, d'Antoni Bassas, com també parla de la sèrie de títols sobre els pecats capitals impulsada per Fragmenta Editorial. En poesia, Pol Guasch escriu sobre El nus la flor d'Enric Casasses, que és el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, mentre que Alba Palau reflexiona sobre La infelicitat perfecta de Peter Handke, que va ser guardonat amb el premi Nobel a l'octubre.

Així mateix, la revista inclou diverses entrevistes amb escriptors que també han publicat recentment. És el cas de Maria Mercè Roca, que conversa amb Aina Perich de la novel·la Al final t'agradaré, i de Mary Norris, la correctora del New York Times, que ha escrit sobre la seva experiència professional a Mi gran odisea griega: Las aventuras de The Comma Queen. La revista també té una part dedicada a recomanar les novetats més destacades de literatura infantil i juvenil.

