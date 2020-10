'El rey del barrio': Judd Apatow torna al cinema amb el seu enèsim relat d'iniciació

'El rey del barrio'

(3,5 estrelles)

Direcció: Judd Apatow. Guió: Judd Apatow, Pete Davidson i Dave Sirus. 136 min. Estats Units (2020). Amb Pete Davidson, Marisa Tomei i Steve Buscemi. Estrena als cinemes

Després d’un lustre dedicat a produir les sèries Love (Netflix) i Crashing (HBO), Judd Apatow, un dels grans autors de la comèdia nord-americana del segle XXI, torna a la gran pantalla amb El rey del barrio, un brillant aparador de les virtuts i limitacions del director de Verge als 40. Demostrant el seu talent per transitar entre la irreverència i l’ordenament social, Apatow construeix el seu enèsim relat d’iniciació a la rebel·lia i de rendició a la maduresa. Un coming of age en tota regla que s’alimenta de la biografia del nou enfant terrible de la comèdia ianqui, Pete Davidson, que gosa ficcionar lliurement la seva pròpia odissea d’orfandat, marcada per la mort del seu pare, un bomber novaiorquès, en els atemptats de l’11-S.

No és la primera vegada que Apatow, un devot de John Cassavetes, juga a establir ponts entre la vida i l'art. A Si fos fàcil, el cineasta novaiorquès va monitorar els alts i baixos d’un matrimoni en què la dona i les filles eren interpretades per Leslie Mann, l’esposa d’Apatow, i les petites Maude i Iris Apatow. Ara, a El rey del barrio, el director convida el jove Davidson a convertir el seu trastorn límit de la personalitat en una font de comicitat autoflagel·lant. Una benvinguda aposta per la comèdia de la irresponsabilitat que l’esperit tradicionalista d’Apatow acaba portant cap al drama de la reconciliació familiar.