Els visitants tornen al CaixaForum de Barcelona: "Teníem ganes de reprendre la normalitat"

Amb prou feines es nota la diferència entre la quantitat de gent que ha sortit a passejar per l'avinguda Maria Cristina i la que espera per entrar al CaixaForum de Barcelona el primer dia que torna a obrir la porta: hi ha una quarantena de persones a fora, de les quals una desena són les primeres que entren al centre per visitar l'exposició Objectes de desig. Surrealisme i disseny. 1924-2020. Per fi es pot tornar als museus a Barcelona! A l'exposició, una visitant, la Glòria, no perd detall de les peces: fa una fotografia d'un objecte de Man Ray consistent en una planxa amb claus titulada Regal, i després s'atura per dibuixar una peça sinuosa de fusta dels arquitectes Charles i Ray Eames: "Tenia mono d'exposicions", afirma sense deixar de dibuixar.

Els únics detalls que criden l'atenció dins les sales respecte a un dia anterior a l'estat d'alarma és que tothom porta mascareta, i que hi ha diversos dispensadors de gel hidroalcohòlic en uns quants llocs del recorregut: "És molt estrany anar a un museu o a un concert amb mascareta", diu una altra visitant, Anna Veiga. "Però són mesures de protecció i les hem d'acceptar –afegeix–. La qüestió és que es facin exposicions, concerts i espectacles". "Tenia aquesta exposició pendent, i tenia moltes ganes de venir: aquests setmanes ha sigut difícil fer una mica de cultura", explica una altra visitant, la Soraya. A fora, una monitora rep el públic, els fa rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i els dona una mascareta si no en porten, i l'equip de neteja treballa incansablement per extremar la higiene. La cafeteria no està oberta però sí la llibreria.

Objectes de desig i 46 a l'exposició de petit format On som, on podríem ser. L'única incidència en aquesta última exposició és que no es podrà entrar a la instal·lació de Mike Kelley La trajectòria de la caverna de Plató.

Abans de l'estat d'alarma, en un dia festiu passaven pel CaixaForum de Barcelona 2.500 persones. "És la primera cosa que fem de cultura, teníem ganes de reprendre la normalitat", diuen la Glòria i el J.M., dos visitants més d' Objectes de desig. Una altra de les novetats de la reobertura és que, com que no es fan visites guiades, han estès el servei de mediació, habitual els dissabtes a la tarda a les exposicions de la col·lecció d'art contemporani de La Caixa, a les franges horàries de més afluència: "Fem un acompanyament de presentació d'uns 15 minuts i donem informació extra sobre algunes de les peces", expliquen dues de les educadores del centre. "És un servei molt flexible", subratllen.