Entre Google Classroom, Zoom i Houseparty: les aplicacions més descarregades del confinament

Més connectats que mai, però d’una manera molt diferent. Els rànquings de les aplicacions més descarregades han canviat radicalment amb el confinament pel coronavirus. Han pujat les aplis per estudiar i treballar, però també per a la vida social des de casa.

Segons les dades de la plataforma App Annie, el dilluns 9 els rànquings els encapçalaven jocs com Slap Kings o l'apli de vídeos curts TikTok, juntament amb Instagram i WhatsApp, i en el cas dels mòbils iPhone, també Google Maps i YouTube.

La suspensió de classes, anunciada el dimarts 10 a Madrid i el dijous 12 a Catalunya, va provocar una pujada important de l'aplicació d'educació Google Classroom, utilitzada per professors i estudiants, que a partir del cap de setmana va tornar a retrocedir.

El dissabte 14 i el diumenge 15 hi va haver un pic de descàrregues, encara més concentrat, de dues aplicacions d'entreteniment audiovisual, Netflix i Movistar+, que després van tornar a perdre posicions ràpidament.

El dilluns 16, el primer dia de feina a casa per a molts treballadors, van fer un salt a les primeres posicions, on els dies posteriors s’han consolidat, aplicacions de videotrucades professionals com Zoom, Skype i Hangouts Meet.

Però la gran guanyadora, instal·lada al primer lloc d'iPhone des del dissabte 14 i d'Android des del dilluns 16, ha sigut Houseparty, una apli de videotrucades en grup i jocs especialment popular entre els més joves, els grups d'amics i les famílies.

Al final de la primera setmana de confinament, Stop Covid-19 Cat ha irromput amb força als rànquings. Dos dies després del llançament, el divendres 20, l'aplicació del departament de Salut de la Generalitat ja era segona d'iPhone i tercera d'Android.