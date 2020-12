Airbnb s'estrena al Nasdaq amb una valoració de 40.000 M€

"Això va començar el 2007 com una manera de pagar-nos el lloguer". El cofundador i conseller delegat d'Airbnb, Brian Chesky, ha inaugurat aquest dijous la sortida a borsa de la plataforma d'allotjament turístic californiana. El tradicional toc de campana s'ha substituït aquest cop per un vídeo en què amfitrions de l'empresa arreu del món han fet sonar els timbres de casa seva.

La companyia, que des de la seva fundació ha mantingut una relació sovint tempestuosa amb els reguladors, havia fixat les seves accions a un preu de 68 dòlars per unitat i una valoració de quasi 40.000 milions d'euros. Amb aquesta operació, l'empresa espera captar prop de 3.500 milions dels mercats per empènyer el seu creixement en un any molt complicat per al sector turístic. Aquest tret de sortida també la converteix en la sortida a borsa més gran de l'any per a una empresa dels Estats Units, després que ahir també s'estrenés a Wall Street l'aplicació de menjar a domicili DoorDash.

Chesky ha recordat el primer hoste de la plataforma, quan amb el seu company de pis (i cofundador d'Airbnb), Joe Gebbia, van decidir posar un parell de matalassos inflables a terra i llogar-los als assistents a una conferència que havia deixat San Francisco sense llits d'hotel. "Els vam ensenyar la ciutat i van marxar de casa nostra com a amics", ha assegurat el directiu. El tercer cofundador i director d'estratègia de la companyia, Nate Blecharczyk, ha insistit que "no fa tant" la plataforma encara era considerada "una idea boja".

La sortida a borsa d'Airbnb era una operació molt esperada i inicialment planejada per a la primavera passada. Tot i així, la crisi sanitària del covid-19 va endarrerir l'operació, a més de deixar un impacte significatiu en el seu compte de resultats. El segon trimestre, durant l'etapa de confinament dur, Airbnb va registrar uns ingressos de 274 milions d'euros, davant dels 692 milions que havia facturat només tres mesos abans. No obstant, amb la desescalada i la lleu remuntada dels viatges domèstics, l'empresa va tancar el tercer trimestre amb unes vendes de 1.102 milions.

Relació complicada amb Barcelona

Des que va començar a operar a Espanya, la presència d'Airbnb a Catalunya (i sobretot a Barcelona) ha estat molt marcada pels estira-i-arronses amb la Generalitat i l'Ajuntament pel seu encaix legislatiu. La plataforma sempre ha negat que el seu negoci tingui un impacte negatiu en els preus del lloguer i ha sigut reticent a compartir tota la informació que li demanaven les autoritats. Airbnb ha acabat arribant a acords amb el govern municipal per informar sobre els pisos turístics il·legals, però l 'executiu d'Ada Colau denuncia que encara hi ha anuncis irregulars.

De fet, un informe publicat ahir per l'activista Murray Cox (de la plataforma Inside Airbnb) i l'investigador Kenneth Haar (del Corporate Europe Observatory) insisteix que el model de la plataforma ha fet pujat el preu dels lloguers urbans i ha perjudicat greument els projectes d'habitatge social. A més, recorda que, malgrat l'absència de turistes per la pandèmia, aquests pisos no estan tornant encara a l'ús residencial.