Alerta davant l’oligopoli financer espanyol

La decisió del Banc Central Europeu de mirar de salvar l’economia situant els tipus d’interès al mínim va tenir un impacte directe en els bancs, que viuen una de les dècades més difícils de la seva història. I l’únic remei que el regulador ha posat a la seva disposició són les fusions, impulsades tant des de Frankfurt, seu del BCE, com des dels governs i bancs centrals estatals.

A Espanya, on la banca arribava més justa de capital a aquesta nova crisi, tot plegat ha comportat ja dues macrofusions: CaixaBank i Bankia ja ultimen la seva fusió, mentre que el BBVA i el Banc Sabadell han anunciat aquesta setmana que inicien negociacions per tirar endavant una operació que farà desaparèixer la quarta empresa catalana per facturació.

I tot plegat té un impacte fort en un sector on de les 62 entitats d’un cert volum que hi havia el 2008 s’ha passat a nou. Incloent-hi Bankia i el Sabadell, seran 53 les empreses financeres que hagin abaixat la persiana en aquests 12 anys, i això pot tenir un efecte en la competència.

Aquesta setmana, Analistes Financers Internacionals (Afi) han fet públiques dades que revelen que fins a un 70,6% del mercat financer espanyol quedarà en mans de només tres entitats: la nova CaixaBank serà la líder destacada, amb uns actius de més de 675.000 milions d’euros i una quota del 27% del mercat. Pel que fa al BBVA, si compra el Sabadell tindrà 595.000 milions d’euros en actius i una quota del 24,4%. Desplaçat a la tercera posició hi haurà el Banco Santander, que té 449.000 milions d’euros en actius i una quota de mercat del 18,4%.

Darrere seu se situarien les també pendents de fusió Unicaja i Liberbank i Bankinter; tant l’un com l’altre voregen els 125.000 milions en actius i tenen una quota del 5,2%.

Consultada per l’ARA, l’associació de consumidors Facua advertia ahir que la fusió entre BBVA i Sabadell “portarà conseqüències negatives per als consumidors”, que es trobaran amb un mercat “cada cop més oligopolístic”. En aquest sentit, el seu portaveu, Rubén Sánchez, explicava que “les pujades de comissions aplicades recentment per CaixaBank i BBVA són un preludi del que ve”, i recordava que s’està començant a cobrar per retirar diners a l’oficina o per domiciliar nòmines de menys de 800 euros.

Conflicte amb les assegurances

La fusió entre BBVA i Sabadell pot comportar la ruptura dels acords signats amb Allianz i Amundi, respectivament, cosa que podria costar al futur grup uns 740 milions d’euros, segons previsions dels analistes recollides per Efe. No és l’únic problema amb què es poden trobar els dos bancs: el BBVA corre el risc de patir uns costos de 1.700 milions si trenca el contracte de lloguer d’unes 700 oficines amb Merlin Properties. La previsió és que la fusió porti al tancament de 1.232 sucursals entre els dos bancs. Però el BBVA paga 79 milions anuals a la socimi, amb un acord que venç el 2040.