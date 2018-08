Àlvarez (UGT) creu que "dir que el Procés no ha tingut conseqüències econòmiques és faltar a la veritat"

El secretari general de la Unió General de Treballadors (UGT), Josep Maria Àlvarez, considera que el procés independentista ha afectat l'economia catalana. "Dir que el Procés no ha tingut conseqüències econòmiques és faltar a la veritat", ha afirmat aquest divendres.

En una entrevista a Europa Press, el líder de la UGT ha expressat que el Procés "és un tema que no es pot obviar" i que, si es manté durant molt de temps, "tindrà repercussions econòmiques i sobre el mateix desenvolupament de l'ocupació". El dirigent ha remarcat que "no s'ha d'exagerar" però que també "s'ha de dir la veritat". A més a més, Àlvarez ha alertat que els efectes negatius no només es produirien a Catalunya, sinó que s'estendrien al conjunt d'Espanya.

El dirigent sindical també ha valorat l'impacte del trasllat de seus socials de diverses empreses fora de Catalunya (més de 4.000 des que es va celebrar el referèndum de l'1 d'octubre). "A mi m'agradaria que tornessin, perquè seria un senyal que estem en una situació de normalitat", ha dit.

Preguntat pel posicionament de la UGT en el procés sobiranista, Àlvarez ha assegurat que està "molt orgullós" de la direcció del sindicat a Catalunya i de la seva voluntat de "bastir ponts" entre les parts. Ara bé, també ha reconegut que en el conjunt d'Espanya s'han donat de baixa de la organització sindical al voltant de 300 afiliats per raons polítiques. "A Catalunya ha marxat més gent per no respondre a les seves necessitats independentistes, mentre que a la resta d'Espanya els que han marxat ho han fet perquè no estaven d'acord amb què el sindicat pogués tenir un paper de mediador", ha explicat.