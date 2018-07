Quantes empreses han sortit de Catalunya?

Hi ha molta confusió al voltant de quantes empreses van traslladar la seu social fora de Catalunya a partir de l’1 d’octubre. Quan va començar el degoteig, el Col·legi de Registradors d’Espanya va fer un esforç de comunicació i va passar a anunciar dia sí dia també el balanç d’empreses que havien iniciat els tràmits per sortir de Catalunya. Abans de l’1-O, aquest organisme no informava de trasllats de seus socials; com a molt feia un informe trimestral sobre empreses creades i desaparegudes per comunitat autònoma. Just després del referèndum, l’organisme va decidir treure a la llum dades exclusivament referides a empreses catalanes que marxaven i les actualitzava cada dia. Entrat ja el 2018, però, els registradors han optat per un perfil molt més baix, cosa que dificulta saber aquestes dades amb exactitud.

El mes passat, per exemple, el president de la patronal Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, va assegurar que “unes 4.500 empreses” havien sortit de Catalunya. És certa aquesta dada?

Abans de desgranar les xifres, però, cal explicar el procediment que s’ha de seguir per fer efectiu el trasllat. Primer, la companyia en qüestió ha de transmetre al Registre Mercantil de la seva comunitat la voluntat de canviar la seu. Tot seguit, el registre de la comunitat d’origen proporciona una sèrie de documents que l’empresa ha d’entregar, previ pas pel notari, al registre de destí. Des que se sol·liciten aquests documents, l’empresa disposa de tres mesos per fer efectiu el canvi de seu social.

Aquest procediment tan complicat ha estat origen de confusió. Durant el quart trimestre de l’any passat, per exemple, es va dir que 3.208 empreses havien marxat de Catalunya. No era així: aquest era el nombre de companyies que havien iniciat els tràmits. En realitat, durant aquell trimestre, 2.536 empreses van fer efectiu el seu trasllat.

A més, durant el primer trimestre d’aquest any el degoteig de sortides s’ha seguit produint, i s’hi han sumat 1.350 empreses més. En total, per tant, entre els mesos d’octubre i març van sortir de Catalunya 3.886 empreses. Són moltes més de les que ningú hauria anticipat abans de la tardor passada, tot i que la Generalitat recorda que el nombre d’empreses amb seu social a Catalunya era de 608.981 l’últim cop que es va fer el recompte, l’1 de gener del 2017.

Amb aquestes dades sobre la taula, es planteja una qüestió: si 3.208 empreses van iniciar els tràmits per marxar entre l’octubre i el desembre i les dades indiquen que en van marxar 2.536, ¿això vol dir que 672 empreses catalanes van decidir fer-se enrere? Segons Carmen Floran, la degana del Col·legi de Registradors de Catalunya, “aquesta percepció és errònia”. Això s’explica perquè algunes de les companyies que van sol·licitar el canvi de seu durant el quart trimestre del 2017 van fer efectiu el seu trasllat l’any següent.

Segons apunta Floran, “no hi ha hagut pràcticament cap empresa que hagi sol·licitat marxar i finalment no ho hagi fet”. Les dades, més enllà de l’1-O, contrasten amb el quart trimestre del 2016, quan les empreses que van traslladar la seva seu social fora de Catalunya van ser només 149, segons un informe d’Axesor.

Aquest diari no ha tingut problemes per obtenir les dades del trasllat d’empreses després de l’1-O, però no ha pogut obtenir les xifres durant els trimestres anteriors a través del Col·legi de Registradors. Per què l’organització no dona aquestes dades? “El servei d’estadística va decidir no recollir-les” o “els mitjans no ens les demanaven”, han estat algunes de les respostes obtingudes. Fonts pròximes al Col·legi, però, recorden que “són un col·lectiu que està al servei públic; hi ha certs càrrecs públics que els poden demanar que es publiqui certa informació”.

Sortida d’empreses de Madrid

Un dels comportaments que més sobten just després de l’1-O també és el trasllat de 1.279 empreses fora de Madrid, una xifra sorprenentment alta. D’aquestes, 273 van anar a Catalunya. Davant d’aquesta realitat, Floran es manté prudent. “Hauríem d’esperar a tenir dades d’altres anys per saber si es tracta d’una casualitat”, comenta. Ara bé, la degana del Col·legi de Registradors de Catalunya recorda que “el Registre Mercantil de Madrid és molt més gran que el català”, i que el saldo madrileny “és positiu”.