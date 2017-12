Atlantia cedeix i demana permís al govern espanyol per comprar Abertis

El govern espanyol ha guanyat el pols que mantenia amb la companyia italiana Atlantia, que va presentar una oferta pública d’adquisició (opa) per comprar Abertis. La companyia, controlada per la família Benetton, va anunciar ahir que demanarà permís als ministeris de Foment i al d’Energia, Turisme i Agenda Digital per comprar la companyia que presideix Salvador Alemany. D’aquesta manera, el sector del govern espanyol que lidera Álvaro Nadal imposa el seu criteri.

L’opa d’Atlantia va rebre l’autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), cosa que no va agradar al govern espanyol, que el 7 de desembre va aprovar enviar dos requeriments a la CNMV. El president d’aquest organisme supervisor, Sebastián Albella, va dir llavors que l’autorització estava ben concedida, però el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i el d’Agenda Digital, Álvaro Nadal, van entendre que l’executiu de Mariano Rajoy havia de donar el vistiplau a l’operació perquè, d’una banda, afecta autopistes que són concessió de l’Estat, i de l'altra, també afecta l’operador de satèl·lits Hispasat, del qual Abertis és accionista majoritari, cosa que podria afectar les comunicacions de la defensa espanyola.

En la pugna per Abertis a Atlantia li ha sortit un competidor, la constructora alemanya Hochtief –filial de l’espanyola ACS, que presideix Florentino Pérez–, que en la seva oferta sí que va demanar l’autorització del govern espanyol, i el mateix ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va dir que ja estava tramitant els permisos. L’oferta d’Atlantia per Abertis puja a 16.300 milions d’euros, mentre que la de Hochtief és de 18.600 milions.

Neutralitat del govern de Rajoy

En la comunicació d’ahir a la CNMV Atlantia manté que al seu parer no cal l’autorització del govern espanyol, però la demana per la importància que li dona l’executiu espanyol i “en benefici dels interessos del mercat, de la mateixa societat afectada, Abertis, i dels seus accionistes i inversors”. Atlantia, en la seva comunicació, va indicar que té “plena confiança en el bon funcionament de les institucions espanyoles i en la seva avaluació neutral, eficient i objectiva de les demandes d’autoritzacions”, ja que és una operació d’abast europeu.