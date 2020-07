El BBVA registra pèrdues de 1.157 milions fins al juny a causa del covid-19

El primer semestre del conjunt de la banca va camí de ser històric per l'allau de pèrdues que s'hi estan produint. Després que el Santander anunciés unes pèrdues de 10.798 milions, aquest dijous ha sigut el torn del BBVA, que ha anunciat un resultat negatiu de 1.157 milions d'euros. La causa de la davallada ha sigut, de nou, l'actualització comptable del valor d'una de les seves marques: el banc que presideix Carlos Torres s'ha anotat 2.084 milions en negatiu pel deteriorament de la seva filial nord-americana. No ha sigut l'únic cop que ha acusat el BBVA al marge de l'operativa normal: ha hagut d'augmentar les dotacions en 644 milions per fer front a problemes derivats del covid-19.

Sense tenir en compte tots aquest factors, el benefici de l'entitat, segona d'Espanya en volum per darrere del Santander i segona de Catalunya en presència per darrere de CaixaBank, hauria sigut de 928 milions d'euros en positiu, un 57% inferior al que es va registrar ara fa un any.

"En aquest entorn sense precedents, continuem generant un sòlid resultat abans de provisions", afirma el conseller delegat del banc, Onur Genç, que destaca també que l'entitat afronta la crisi des d'una posició "de fortalesa gràcies a la solidesa dels ingressos". En efecte, el BBVA ha vist com el seu marge d'interessos, la primera font d'ingressos de la banca, ha crescut fins als 8.653 milions, cosa que suposa un 4,5% més que l'any passat.

Pel que fa a la seva capitalització per fer front a eventuals crisis, el banc ha augmentat el seu core capital (el matalàs econòmic al qual pot fer front sense demanar els diners a tercers en cas de necessitat) fins a l'11,2%, quan venia del 10,8%.

L'altra bona notícia dels resultats de l'entitat està en la morositat, una consideració clau a l'hora d'avaluar la profunditat de la crisi i com pot impactar en els seus clients abans de girar-se contra el banc. Els impagats de préstecs s'han situat en el 3,7%, al nivell del que ja es va registrar en el primer trimestre. Cal recordar que en el pitjor moment de l'anterior crisi, les entitats van arribar a tenir una morositat descontrolada que es va enfilar a l'11,5%.