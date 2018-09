El Banc Sabadell acomiada Paul Pester com a conseller delegat de TSB

El Banc Sabadell ha anunciat aquest dimarts que destitueix Paul Pester, conseller delegat de TSB (la filial britànica del banc). A través d'un comunicat emès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el Sabadell ha informat que "ha arribat a un acord" perquè el dirigent abandoni el càrrec.

L'actual president no executiu de TSB, Richard Meddings, ocuparà "temporalment" les funcions de conseller delegat, segons ha anunciat la mateixa entitat.

L'acomiadament de Paul Pester arriba just l'endemà que el banc britànic patís un nou error informàtic, aquesta vegada amb afectacions sobre la seva aplicació mòbil i el servei online. "Som conscients que hi ha clients que tenen problemes [...] Accepteu sisplau les nostres disculpes per les molèsties causades", escrivia aquest dilluns l'entitat al seu compte de Twitter.

We’re aware that some customers are having issues this morning using Internet Banking, the mobile app and telephone self service. We are currently working to fix this issue. Please accept our apologies for any inconvenience caused.