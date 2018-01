El Banc d'Espanya aplaudeix el 155: "Ha alleugerit tensions econòmiques"

El Banc d'Espanya aplaudeix l'aplicació de l'article 155. Si poques setmanes després que se suspengués l'autonomia catalana el supervisor ja va reconèixer que "s'havien alleugerit les tensions", aquest dilluns l'actual governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde , s'hi ha referit explícitament: "Sembla clar que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució ha contribuït a alleugerir tensions econòmiques".



Segons Linde , aquesta afirmació queda provada perquè l'evolució recent dels mercats financers mostra una "correcció dels increments de volatilitat i de la dinàmica més negativa que havien experimentat les borses i la prima de risc" les primeres setmanes d'octubre. El governador ha insistit que l'activitat econòmica a Catalunya es va desaccelerar els últims mesos de l'any, però ha reconegut que l'impacte ha estat menor.

Però

Linde

no ha volgut evitar fer un advertiment. Si la situació no es normalitza, l'impacte podria ser major i no quedar-se en el rang baix. De fet, el governador del Banc d'Espanya ha interpel·lat directament "els agents polítics" en assegurar que

"

si en els

mesos vinents

actuen amb autèntic respecte a tot el nostre marc legal [ha subratllat 'autèntic'], molt

probablement

s'anirà cap a un millor escenari de creixement del considerat en les últimes previsions, i un impacte,

finalment

, moderat".

Menys bancs

D'altra banda, després de fer una anàlisi macroeconòmica que ha constatat el menor impuls del creixement de l'economia espanyola per als pròxims anys i l'estancament dels salaris, Linde ha assegurat que "serà necessària una major concentració del sistema financer, tard o d'hora". Considera que el fet que encara hi hagi menys bancs a Espanya serà positiu per al sistema i la productivitat, i ha descartat que això provoqui un increment de preus.