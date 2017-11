El Banc d’Espanya i la CNMV, els supervisors absents en la causa

En la resolució d’ahir, el jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu obre judici oral a 35 persones físiques i jurídiques. Però abans d’arribar fins aquí, van caure com a possibles acusats els organismes supervisors del sector financer. Ni el Banc d’Espanya -en la seva tasca d’inspecció del cas- ni la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) -com a supervisora- s’hauran d’asseure al banc dels acusats. Després de prendre declaració a diversos inspectors del Banc d’Espanya, a més del seu exgovernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez (a la primera foto) i exmembres de la CNMV com Fernando Restoy (a la segona), el jutge Andreu va optar per deixar-los fora de la causa. En el cas de la CNMV, Andreu va considerar que no era pertinent exigir-li que constatés que els estats financers del full de sortida a borsa i avalats per l’auditor fossin fidels a la realitat. En el cas del Banc d’Espanya, va apuntar que, encara que no s’oposés a la sortida, no va participar en “la ficció d’aparentar solvència on no n’hi havia”.

Tot i això, durant la investigació, l’acusació va aportar correus interns dels inspectors del Banc d’Espanya que constataven la situació insostenible de Bankia i que pronosticaven un desenllaç amb pèrdues milionàries i el rescat públic malgrat el debut al parquet.