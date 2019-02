Rato: "Els comptes de Bankia mai van estar qüestionats per ningú"

El judici per la sortida a borsa de Bankia s'ha reprès aquest dilluns a l'Audiència Nacional després d'una interrupció de 25 dies motivada per la baixa mèdica de la fiscal, Carmen Launa. El fiscal en cap anticorrupció, Alejandro Luzón, ha substituït Launa –encara de baixa– i ha pogut concloure l'interrogatori al principal acusat, l'expresident de l'entitat Rodrigo Rato.

Igual que ja va fer durant les tres primeres jornades de l'interrogatori de la fiscalia, Rato no ha admès cap irregularitat i ha assegurat que ni els Banc d'Espanya ni Deloitte, encarregada de l'auditoria, van advertir de cap problema de liquiditat en els números de l'entitat el 2011. "Els comptes mai van estar qüestionats per ningú", ha asseverat el popular, que va ser president de Bankia quan l'entitat va sortir a borsa, el juliol del 2012. "En la meva consciència no hi havia cap sensació de que tinguéssim un problema de reserves [de l'auditor]", ha insistit.

Segons els informes dels pèrits del Banc d'Espanya, els comptes del 2010 i el 2011 estaven manipulats per poder sortir amb èxit a borsa. Segons les xifres presentades per Bankia, el banc no tenia problemes de liquiditat. Menys d'un any després de la sortida a borsa, l'entitat va haver de ser rescatada amb diner públic. Rato, de fet, ha admès que a Deloitte li preocupava la valoració de les accions de Bankia i de la seva matriu, BFA, però ha assegurat que a ell mai se li van traslladar aquests dubtes.

Sense informe d'auditoria

La fiscalia ha preguntat a Rato per què el consell d'administració del banc va formular els comptes sense que Deloitte hagués enviat el seu informe per avalar els comptes o advertir d'eventuals problemes. L'expresident de Bankia ha explicat que a ningú li va semblar estrany l'absència de l'informe perquè el consell entenia que Deloitte estava esperant per elaborar el document a que el Banc d'Espanya donés el seu vistiplau al compliment per part de Bankia de les noves exigències de capital del decret que havia aprovat el govern espanyol per sanejar la banca.

Però l'informe no va arribar mai, ni després de que el Banc d'Espanya hagués donat llum verda al pla de sanejament de Bankia. "Estàvem perplexos de que una firma com Deloitte deixés el seu client sense el seu informe d'auditoria", ha dit Rato. L'exdirector-gerent del Fons Monterari Internacional (FMI) també ha acusat el govern espanyol -aleshores en mans del PP- d'haver exigit a Bankia augmentar les provisions "sense cobertura legal", per sobre del que fixava la nova legislació.

Peticions de dimissió

Si al gener Rodrigo Rato va assegurar que havia dimitit com a president de Bankia el 2012 pressionat per Mariano Rajoy -aleshores president del govern espanyol-, aquest dilluns ha revelat que la primera persona que li va demanar que dimitís va ser Francisco González, que en aquell moment era el president del BBVA i un home molt respectat en el món financer. "Em va dir que era millor que dimitís, que havent estat ministre del PP no era bo que fos president d'un banc", ha dit Rato davant del tribunal.

Segons l'expresident de Bankia, González -ara sota sospita pel presumte escàndol de l'espionatge il·legal del BBVA- li va demanar la dimissió en el transcurs d'una reunió amb el ministre d'Economia de Rajoy, Luis de Guindos, a la qual també hi van assistir l'expresident de CaixaBank Isidre Fainé i qui també va presidir el Banco Santander, Emilio Botín. Tant Guindos com Rajoy li van demanar posteriorment el mateix que González, segons ha declarat Rato. "Guindos em va dir que volia que dimitís immediatament, sense esperar, i així ho vaig fer", ha assegurat.

Pressions per la sortida a borsa

En els primers tres dies de l'interrogatori, al principi de gener, l'exministre del govern de José María Aznar es va espolsar qualsevol responsabilitat de sobre i va denunciar pressions del govern socialista perquè l'entitat sortís a borsa. També va assegurar que totes les decisions que es prenien a Bankia estaven supervisades pel Banc d'Espanya.

El judici s'ha reprès amb l'interrogatori de la Fiscalia i a continuació Rato s'ha sotmès a l'interrogatori de la seva defensa i del Fons de Reestructuració Bancària Ordenada (FROB). L'expresident de Bankia ja va anunciar que no respondria a les preguntes de la resta d'acusacions. El judici s'ha tornat a suspendre fins el 18 de febrer, dia en què està previst que la fiscal titular ja estigui en disposició de participar al judici.