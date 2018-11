El Black Friday pren vendes al Nadal

El Black Friday continuarà creixent en vendes respecte als anys anteriors, segons totes les previsions, però a compte de menys vendes durant la campanya de Nadal.

Des de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya (ABC) afirmen que “tot el que es gasta pel Black Friday no es gasta per Nadal i Reis”, un fet que “es nota en el compte de resultats”. “No són compres impulsives, són informades i planificades”, assegura sobre el Black Friday Neus Soler, professora de màrqueting de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Octubre i novembre acostumaven a ser mesos fluixos per al comerç, que tradicionalment concentrava quasi una quarta part de les vendes anuals al desembre, però el fet d’introduir una jornada de descomptes a un mes de Nadal ha canviat el model: els comerciants venen igual, però ara ho han de fer amb descomptes i un mes abans del previst.

El comerç local intenta adaptar-se

Un estudi d’American Express vaticinava un augment del 3% de les vendes en botigues físiques a Espanya respecte al Black Friday del 2018, però el seguiment serà desigual segons el tipus de comerç. Les grans empreses minoristes, els centres comercials i les plataformes online “tenen la paella pel mànec” i lideren la promoció del Black Friday, explica Soler. Sense anar més lluny, el centre comercial barceloní Diagonal Mar va presentar ahir la seva reforma, de 28 milions d’euros, coincidint amb la jornada.

Al petit comerç, en canvi, “van intentar-ho i han comprovat que no els surten els números”, afegeix Soler. L’avantatge de les grans empreses és el poder negociador respecte als proveïdors, que els permet oferir descomptes alts sense patir pel marge de benefici, cosa que el comerç local no pot fer. A més, segons Soler, el gran comerç pot crear un ambient nadalenc que fa que, encara que els consumidors hagin avançat compres pel Black Friday, també acabin consumint, tot i que menys, per Nadal. El comerç de proximitat, en canvi, no té tant marge i si aplica ofertes en el període de més vendes ho nota en els beneficis.

La Confederació Espanyola del Comerç (CEC) xifra en el 40% el total de comerços físics que oferiran descomptes pel Black Friday, però l’ABC rebaixa la dada en cas dels seus associats i diu que serà negligible en municipis petits i mitjans, perquè és un fenomen que afecta només botigues en ciutats grans amb eixos comercials.

La CEC apunta que la jornada hauria de servir als comerciants per reduir estocs després d’un any de vendes minses, una idea en què també coincideix l’ABC.

Un model confús

Als Estats Units, on va néixer, el Black Friday és un únic dia de compres que cau en festiu i en què els consumidors poden trobar autèntiques gangues, un model que no s’ha seguit a Espanya.

“El consumidor està una mica confós”, assegura Soler en relació a la diferència de criteris sobre el Black Friday pel que fa a durada. Mentre que alguns comerços es limiten al divendres, seguint el model nord-americà, d’altres ja ofereixen descomptes la setmana abans o durant els dies posteriors fins al Cyber Monday. “L’hem desvirtuat i cada comerç l’ha adoptat com li ha convingut”, diu Soler.