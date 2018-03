Brussel·les suspèn Espanya per no haver reduït les desigualtats socials

Fa mesos que l’economia espanyola mostra símptomes de recuperació. L’economia creix -i ho fa per sobre de la mitjana de la zona euro- i el dèficit públic baixa. Però Espanya suspèn en l’avaluació semestral que farà pública avui la Comissió Europea sobre la situació econòmica i social dels estats membres. En l’informe, al qual ha tingut accés l’ARA, Brussel·les retreu al govern espanyol que la clara millora de l’economia no vagi acompanyada d’una millora dels indicadors socials.

El creixement econòmic, avisa l’executiu comunitari, no té un impacte prou significatiu en el mercat laboral, tot i que s’ha registrat un descens del nombre de desocupats en els últims anys. L’atur de llarga durada i el juvenil a l’Estat “continuen estant entre els més elevats de la Unió Europea, i això suggereix que l’atur s’ha arrelat almenys en alguns sectors dels desocupats”, adverteix la Comissió Europea.

El risc de pobresa i d’exclusió social s’ha anat reduint en els últims tres anys, apunta el document, però la xifra del 28% de risc del 2016 continua per sobre de les dades anteriors a la crisi. De fet, Brussel·les també retreu a Espanya la taxa d’abandonament escolar, que, sumada a l’elevat nivell de risc de pobresa infantil, té conseqüències negatives “per a la igualtat d’oportunitats”. A més a més, adverteix l’informe, “l’impacte de les ajudes socials en la reducció de la pobresa és feble”.

Espanya també suspèn en innovació malgrat algunes millores. “La inversió pública i privada en recerca i desenvolupament continua submergida”, afirma el document que publicarà avui la CE.

Estalvi en la despesa pública

L’informe aborda un tema d’actualitat a Espanya per les protestes dels jubilats: les pensions. Brussel·les admet que amb les últimes reformes les pensions seran “probablement menys generoses”. Tot i això, la CE no ho veu com un problema sinó com una virtut. Brussel·les aplaudeix les reformes per l’impacte positiu que tindran en els comptes públics. Segons destaca el document, els canvis suposaran un estalvi d’un 2,4% del PIB, equivalent a 25.000 milions d’euros.