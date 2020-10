Caixa d'Enginyers dispara la seva activitat amb la pandèmia

La pandèmia no atura el grup Caixa d'Enginyers. La cooperativa de crèdit, única entitat financera d'una certa mida que manté la seva seu a Catalunya, ha presentat a la seva assemblea general els resultats del 2019 i ha donat un avançament de la seva activitat aquest any. La conclusió és clara: la crisi provocada per la pandèmia ha augmentat el creixement del grup.

En els primers sis mesos de l'any, el volum de negoci de la Caixa d'Enginyers ha arribat als 7.530 milions d'euros, cosa que suposa un creixement del 12% respecte al mateix període de l'any passat. El resultat consolidat abans d'impostos d'aquests primers sis mesos és de 6,8 milions, un 29% més que el de l'any passat en les mateixes dates.

Un cop més, l'entitat pot presumir d'una alta solvència (d'un 15,4%, quan la mitjana del sector és del 12,6%). En els primers sis mesos de l'any, a més, els crèdits han pujat fins als 341 milions, un 60% més. Malgrat la situació econòmica actual, la morositat es manté en nivells molt reduïts. Els impagats, acabat el semestre, representen el 2,7%, una xifra que és fins i tot inferior al 2,8% amb què va tancar el 2019.

Joan Cavallé, director general de Caixa d'Enginyers, ha manifestat que davant les necessitats dels clients amb la crisi l'entitat està fent "un esforç d'adaptació amb una estricta política de control de riscos que permeti assegurar tant l'operativitat màxima com la qualitat del servei".