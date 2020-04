CaixaBank nega que imposi la contractació d'assegurances per concedir crèdits ICO

CaixaBank ha explicat aquest dijous que la concessió de préstecs ICO, als quals es pot accedir des de les seves oficines, no està supeditada en cap cas a la contractació d'altres productes. El banc català ha aclarit a l'ARA que els clients poden optar als préstecs sense necessitat d'adquirir altres productes després que un vídeo d'una clienta s'hagi fet viral a WhatsApp.

Aquesta particular denunciava que quan va demanar un crèdit de 5.000 euros per poder mantenir el seu negoci obert, l'entitat financera li va exigir que contractés una assegurança de vida que feia que, en conjunt, el crèdit tingués un interès real del 28%.

Fonts de l'entitat han explicat que la situació va ser un "malentès" i que no cal contractar cap producte en absolut per optar a aquestes línies de finançament avalades pel govern per frenar el cop del coronavirus.

Aquest mateix dijous la qüestió ha protagonitzat un tuit de l'economista Xavier Sala i Martín:

Sembla que @caixabank_cat ha contestat la meva petició. La seva resposta és aquesta: 👇👇👇 https://t.co/0MKjqQavEQ — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) April 2, 2020

Consultat per aquest diari, el Banc Sabadell també explicava que no imposa la contractació de cap tipus de producte com a condició per accedir a aquests crèdits a baix interès.

Agressivitat comercial

Fonts financeres consultades per aquest diari explicaven que, en efecte, no hi ha cap obligació de contractar productes per obtenir els crèdits i justificaven l'episodi que s'ha fet viral per un excés d'agressivitat d'un comercial. "El que genèricament es demana és que als clients se'ls ofereixin altres productes", deia aquesta veu. "Però a un client que hi té molta vinculació ni tan sols se li planteja".