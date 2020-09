Bankia es dispara un 27% a borsa en començar la sessió i CaixaBank, un 10%

CaixaBank i Bankia negocien la seva fusió. Així ho va avançar ahir al vespre l'ARA i així ho van confirmar totes dues empreses enviant la comunicació oficial a la CNMV. "Davant les notícies aparegudes en alguns mitjans de comunicació, Bankia, en el marc de l'estudi habitual de possibles operacions estratègiques, confirma contactes amb CaixaBank" per "analitzar una eventual oportunitat d'operació de fusió entre totes dues entitats", indicava la banca capitanejada per Goirigolzarri. "De moment no s'ha arribat a cap acord al respecte, més enllà de la firma d'un acord de confidencialitat per intercanviar-se informació per valorar la operació", aprofundia en el seu comunicat CaixaBank.

I els inversors han reaccionat: a primera hora, la borsa començava la jornada amb les accions de Bankia disparades un 27% i les de CaixaBank, un 10%. De fet, també s'han beneficiat d'aquesta notícia la resta d'entitats del país: la tercera, quarta, cinquena i sisena empresa que més creixen a borsa a primera hora del matí són el Banc Sabadell, Bankinter, BBVA i el Santander.

Ahir al vespre, fonts del ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital van explicar a Efe que la intenció de l'executiu és buscar "l'optimització de la capacitat de recuperació dels ajuts". El govern té un 61,8% de la propietat de Bankia a través del FROB, i ha explicat més d'una vegada que una prioritat en relació amb Bankia és protegir l'interès general dels ciutadans espanyols, maximitzar el valor de la participació pública i reforçar l'estabilitat financera del país. "Aquests són els principis que guiaran qualsevol decisió en aquest àmbit", van afegir les fonts consultades.

L'opinió de la Generalitat va arribar, també ahir al vespre, en la veu del nou conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa, que en una entrevista al 3/24 va afirmar que d'entrada no tenen per què estar en contra de la fusió, tot i que caldria saber-ne més al respecte: per exemple, la seu, el domicili fiscal o com queda la representació de cada part. "La Caixa és una entitat molt potent; Bankia és un banc rescatat i, per tant, mantingut artificialment", va dir Tremosa.