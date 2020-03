El dèficit de Catalunya el 2019 va ser del 0,56% del PIB i va incomplir l'objectiu marcat

El dèficit de la Generalitat es va situar l’any 2019 en el 0,56% del PIB català, segons ha informat aquest dimarts a la nit el departament d'Economia, amb les dades provisionals de tancament de l’exercici publicades aquest dimarts per la Intervenció General de l’Estat (IGAE). D’acord amb aquestes dades, el dèficit arriba als 1.329 milions d'euros i se situa entre quatre i cinc dècimes per sobre de l’objectiu assignat pel ministeri d’Hisenda, que era del 0,1%.

Aquest és el primer cop que creix el dèficit de la Generalitat des de l'any 2015, i durant els dos exercicis precedents el Govern havia acomplert els objectius marcats per l'Estat.

Segons Economia, el gruix d’aquesta desviació es deu al fet que l’any 2019 el govern de la Generalitat preveia ingressar fins a 924 milions d'euros de transferències de l’Estat pel pagament del deute pendent de l’IVA i pels compromisos adquirits a l'última reunió de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals (CMAEF), celebrada el setembre del 2018.

L’impacte sobre les finances catalanes d’aquests 924 milions no transferits per l’Estat és de gairebé quatre dècimes del PIB (0,39%), segons Economia, que considera que si no s'haguessin produït aquests incompliments el dèficit de la Generalitat l’any 2019 se situaria en el 0,17% del PIB, molt a prop de l’objectiu assignat (0,1%).

Segons el Govern, el deute de l’IVA, que s’eleva a 458 milions, deriva d’un canvi normatiu que el ministeri d’Hisenda va introduir l’any 2017 i que va provocar una pèrdua equivalent a la recaptació d’un mes d’aquest impost. La previsió era que l’Estat retornés aquest deute el 2019, però el pagament no s’ha fet, explica el departament d'Economia.

Sobre els acords de la comissió mixta, el seu impacte sobre les finances catalanes el 2019 és de 466 milions, que corresponen al dèficit d'inversió de l'Estat a Catalunya el 2008 previst a la disposició addicional tercera de l'Estatut, i a la integració dels Mossos a l'actual sistema de finançament.

Ajust per valor de 224 M€

Del conjunt del dèficit registrat el 2019, al voltant d’una dècima (224 milions, equivalent al 0,09% del PIB) correspon al còmput com a despesa diferida, a partir del 2019, de compromisos assumits amb les concessionàries d’autopistes Invicat i Aucat per l’aplicació de peatges reduïts.

Sense tenir en compte aquest ajust, i si l’Estat hagués fet les transferències descrites anteriorment, el dèficit de la Generalitat hauria caigut al 0,08%, per sota del 0,1% fixat com a objectiu, segons Economia.

En relació amb el 2018, els ingressos de la Generalitat l’any 2019 van créixer un 4,9%, mentre que les despeses ho van fer un 5,1%. Una part important d’aquest increment de les despeses es concentra en el capítol de personal, i respon tant a l’augment del nombre de treballadors públics (per la contractació de docents i personal sanitari) com a les millores retributives i al retorn del 40% de la paga extra del 2013, segons el Govern. Altres despeses es van destinar a la renda garantida de ciutadania, als consells comarcals (per transport i menjadors escolars), a l’adquisició de productes sanitaris i a les transferències a l’ATM per al finançament del transport públic de viatgers.