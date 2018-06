Catalunya perd la segona posició en la inversió estrangera a Espanya

Catalunya va caure a la tercera posició en volum d'inversió estrangera directa durant el primer trimestre de l'any. Aquesta dada va patir una caiguda del 62% els primers tres mesos del 2018, fins als 346 milions d'euros. Precisament, Catalunya havia recuperat la segona posició, per davant del País Basc, durant l'últim trimestre del 2017. El mateix trimestre de l'any passat Catalunya representava el 14,7% de la inversió, mentre que ara suposa el 5,8%.

En total, la inversió estrangera directa a Espanya va arribar als 8.410 milions d'euros durant el primer trimestre de l'any, un 22,2% més que en el mateix període de l'any anterior, segons les dades publicades aquest dimecres pel Registre d'Inversions Exteriors del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. De fet, en termes nets el volum va ser de 6.565 milions d'euros, un 463% més, per l'impacte d'una desinversió "important" completada entre el gener i el març.

Per comunitats autònomes, Madrid va concentrar el 61% del total de les inversions estrangeres, mentre que el País Basc va suposar el 7,9% i Catalunya el 5,8%. Entre totes tres han concentrat el 90% de la inversió productiva a l'Estat. Així doncs, les inversions que va rebre Madrid van augmentar un 81%, sobretot perquè és on s'han produït les operacions de més volum.

Per països, els principals inversors estrangers d'Espanya van ser Alemanya, amb un augment del 18%, seguida de la Xina (+17,8%), el Canadà (+15,3%) i Luxemburg (+14,6%). Tot i així, l'augment de la inversió del Canadà i Alemanya s'explica per una única operació de 1.500 milions d'euros, segons apunta Comerç. A més, els Estats Units perden pes com a principal inversor estranger i van passar durant aquest període a la vuitena posició, amb una caiguda del 73%.

Dades "molt volàtils"

Cal tenir en compte, però, que aquests fluxos d'inversió són "molt volàtils", com admet el mateix ministeri, ja que una operació important pot alterar les comparacions entre regions i anys. En aquest sentit, l'increment del primer trimestre s'explica fonamentalment per dues inversions concretes que representen el 30% de la inversió total entre el gener i el març.

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, ha recordat que les dades són diferents de les que va presentar el govern català aquest dilluns. Això s'explica, segons la consellera, perquè les dades del ministeri espanyol fan referència a inversions registrades, mentre que les de la Generalitat són d'operacions anunciades. "En els pròxims mesos es corregiran les quantitats", ha afegit Chacón. A més, la Generalitat també té en compte on són els centres productius de les empreses estrangeres i no només la seu social.