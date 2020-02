Clam històric a Tarragona per una petroquímica més segura

"Aquest matí hem buidat les empreses i esperem omplir a la tarda els carrers", han assegurat el secretari general de la UGT, Camil Ros, i el de CCOO, Javier Pacheco, en una concentració feta davant del polígon petroquímic sud de Tarragona aquest matí, en la qual han participat centenars de persones. Poc després, s'han dirigit en manifestació a les portes d'Iqoxe, la planta que el 14 de gener va causar tres morts en una explosió, amb una pancarta amb el lema "Contra la pobresa salarial i social, treball digne i drets".

Un cop allí, a les dotze del migdia, s'ha fet un emotiu minut de silenci en homenatge a les tres víctimes mortals, i després s'ha animat tothom a participar en la manifestació convocada aquesta tarda per millorar els protocols de seguretat del sector i per retornar a Tarragona la gestió del Pla d'Emergències Químiques, ara centralitzat a Barcelona, i perquè els sindicats també hi puguin participar.

L'explosió mortal d'Iqoxe se suma a l'accident de Carburos Metálicos del mes de maig de l'any passat, en què van morir dos treballadors, i a l'incendi al magatzem de Miasa, al juliol, que no va provocar danys personals en ser cap de setmana, però sí que va causar una forta alarma entre els veïns. En cap dels tres casos van sonar les sirenes que alerten la població.

"Èxit absolut" i "jornada històrica" són les frases més repetides aquest dimecres de 24 hores de vaga, començada a dos quarts de cinc del matí, en què només s'han complert els serveis mínims.

"Ja no feia falta ni piquets perquè la gent no ha anat a treballar", ha explica Pacheco. Amb tot, els piquets i les manifestacions han tallat la N-240, a l'accés del polígon petroquímic nord, i també la carretera local T-750, a la Pobla de Mafumet, que dona accés a la refineria de la Repsol.

Les queixes de la patronal

Mentre que els sindicats afirmaven que el seguiment era del 100%, l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) anunciava que només oferirà xifres al final de la jornada i afirmava que és "inadmissible" que s'hagi impedit l'accés a "personal que formava part dels serveis mínims acordats" per "motius de seguretat".

La patronal denunciava que s'ha impedit el canvi de torn dels bombers del Parc Químic de Seguretat Nord, per la qual cosa hi ha hagut membres del cos que han hagut de treballar tres hores més, i han emplaçat els sindicats a participar en les taules de treball impulsades al territori per abordar la convivència del sector.

El territori ja fa dies que escalfa motors per a la manifestació convocada aquesta tarda per reclamar més seguretat al sector. Els Ajuntaments de Tarragona, la Canonja, Vila-seca, Constantí i Perafort posen autobusos gratuïts per facilitar la màxima participació i es preveu que serà un clam massiu per exigir al sector, que dona 4.000 llocs de feina directes i 11.000 d'indirectes, que recuperi la confiança amb millores quantificables.