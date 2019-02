Competència demana al Parlament que no convalidi el decret de les VTC

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha emès un informe en què demana al Parlament de Catalunya que no convalidi el decret sobre les VTC aprovat pel Govern, que va acabar amb la vaga de taxistes i amb l'anunci de les principals plataformes de cotxes de lloguer amb conductor, Uber i Cabify, que deixaven Barcelona.

L'ACCO indica en el seu informe que el decret "és negatiu per a la ciutadania perquè introdueix artificialment ineficiències al servei" i el qualifica d'"incoherent amb els objectius mediambientals i de congestió". A més, considera que "és discriminatori" entre operadors.

El decret promogut pel conseller de Territori, Damià Calvet, introdueix com a principals condicions per a les VTC un temps mínim de precontractació d'un quart d'hora –que es podria ampliar pels ens locals, com l'Àrea Metropolitana en el cas de Barcelona–, la prohibició d'estacionar al carrer els VTC i la prohibició de la geolocalització per ubicar els cotxes abans de la precontractació.

Per a l'organisme que presideix Marcel Coderch aquestes mesures "comporten la introducció d’ineficiències artificials i injustificades als serveis de VTC" que suposen la "protecció del sector del taxi de les pressions competitives dels operadors de VTC".

L’ACCO considera que aquestes mesures i, en especial, l’establiment d’un temps mínim de precontractació, "obstaculitzen greument el funcionament dels mecanismes competitius". Per l'ACCO no es tracta de debatre si és proporcional establir un temps de contractació, sinó que el debat és sobre "si és admissible".

Per a l'ACCO, establir aquestes mesures només en un dels sectors, el dels VTC, és "discriminatori" i "distorsiona la competència" si es té en compte que tant els taxis com els VTC fan el mateix servei: el transport de persones amb automòbils de fins a nou places. Per això, l'ACCO recomana un marc regulatori comú que permeti els taxis competir en igualtat de condicions amb els VTC, perquè si hi ha menys competència els preus s'encareixen.

Raons de trànsit i mediambientals

A més, Competència considera invàlid l'argument de limitar les VTC per problemes de congestió en el trànsit i d'augment de la contaminació, ja que operar amb precontractació és un servei més eficient "en termes de congestió i contaminació, ja que no circulen buits a la cerca de clients i per tant no fan desplaçaments innecessaris".

"És un contrasentit restringir l’activitat dels VTC quan és el model d’activitat més eficient en termes econòmics i mediambientals", indica l'ACCO.