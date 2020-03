Creix el consum de cervesa i baixa el d'oli i paper higiènic

Els consumidors espanyols han moderat el cistell de la compra en l'actual context de consum marcat per la crisi del coronavirus i han rebaixat l'adquisició d'oli, preparats i paper higiènic, encara que la cervesa ha augmentat un 78% les seves vendes, segons l'anàlisi setmanal de l'aplicació de cashback Gelt.

Un cop realitzada l'anomenada compra de búnquer, un aprovisionament que té com a objectiu neutralitzar la por i garantir que es compta amb prou queviures durant un període d'aïllament a casa, els articles que no es fan malbé, com el paper higiènic, cedeixen pas i baixen en el global d'operacions, informa l'empresa. Després d'analitzar les compres en supermercats en la primera setmana de confinament, els productes de neteja són els que no falten en cap operació, seguits de conserves, llegums, plats preparats i arròs.

També augmenta la compra d'altres tipus d'alcohol

Entre els productes dels quals s'ha incrementat el consum hi ha la cervesa (+78%), netejadors (+34%), alcohol (+24%) i les conserves (+23%), mentre que baixen oli (-58%), plats preparats (-48%), arròs (-46%), llegums (-42%), llet en pols (-36%), amoníac (-33%), pasta (-33%), paper higiènic (-10%) i lleixiu (-8%).